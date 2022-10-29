Зачем бросать чайный пакетик в унитаз и как помыть ими посуду до блеска - узнайте в материале УНИАН.

Те хозяюшки, которые предпочитают не рассыпной чай, а в пакетиках, сокрушаются, что это невыгодно - при повторном использовании напиток уже не такой вкусный. Однако, пакетик можно использовать и в других целях - для чистки поверхностей или устранения насекомых. УНИАН расскажет, какое применение чайных пакетиков в быту оказалось самым полезным.

Ранее мы говорили о том, зачем класть чайные пакетики в унитаз.

Как можно использовать спитые чайные пакетики - варианты

Чайные пакетики, из которых уже вы заваривали чай, оптимально использовать во время уборки квартиры. Такое бюджетное средство позволит и чаю попить, и чистоту навести, главное - действовать правильно.

Видео дня

Для посуды

Во-первых, влажным чайным пакетиком можно натирать металлическую кухонную утварь - танины, содержащиеся в составе чая, препятствуют образованию ржавчины и защищают нежное покрытие посуды. Во-вторых, если опустить чайный пакетик в емкость с горячей водой, а потом там же замочить посуду, то вам будет легче отмыть ее от жира, даже застарелого.

Для мяса и гарниров

Избавить мясо от жесткости можно даже с помощью некрепкого чая, просто мало кто об этом знает. Заварите чай из пакетика, добавьте к нему воду или вино. Оставьте мясо мариноваться на несколько часов, а затем приготовьте - вы удивитесь, но блюдо будет ароматным и нежным, как никогда до этого.

Ранее мы говорили о том, как размягчить мясо другими способами.

Также вы можете провести эксперимент, который, как правило, оказывается удачным - вскипятите воду, опустите туда чайный пакет и заварите некрепкий чай. Затем в этой воде отварите макароны или крупы - гарнир будет необычным, но очень приятным на вкус. Лучше всего для таких целей использовать ромашковый чай или вариант с мелиссой.

От неприятного запаха

Если вы готовили мясо или рыбу, на ваших руках однозначно остался специфический неприятный запах. Протрите ладони и пальцы влажным чайным пакетиком - они снова будут пахнуть свежестью.

Удалять неприятные запахи можно с любых поверхностей - к примеру, с кухонных шкафчиков, мусорного ведра или холодильника. Вам нужно лишь оставлять сухие чайные пакетики в проблемных местах и вы увидите, как дискомфортное амбре исчезнет за считанные часы.

Для ковров, стекол и мебели

Использованным чайным пакетиком можно отлично почистить ковер - соберите 5-10 пакетиков, храните их в холодильнике в емкости с водой, чтобы не испортились. Затем достаньте чай из пакетов и просушите, чтобы он был слегка влажным. Рассыпьте чай по ковру и пропылесосьте, когда чаинки высохнут - покрытие будет сиять чистотой и приятно пахнуть.

То же самое касается и стекол - если заварить повторно чай, затем перелить его в пульверизатор, распылить на окно или зеркало, а затем вытереть сухой тряпкой, то вы получите зеркальную чистоту без разводов. Такая же методика работает и в случае с мебелью - благодаря чаю, дорогостоящие полироли вам больше не будут нужны.

Для растений и от вредителей

Опытные флористы говорят, что чай очень полезен для любых растений. Сделайте слабый чайный раствор, если хотите защитить цветок от грибковых инфекций или рассыпьте чай из пакета, если вам нужно качественное удобрение.

Такие домашние вредители как мыши или пауки категорически не переносят запах чая. Поэтому вы смело можете разложить несколько пакетов по укромным местам вашей квартиры - нежелательное соседство перестанет вас беспокоить.

Для волос и лица

Не секрет, что чайные пакетики - популярное средство против отеков и мешков под глазами. Вам нужно положить пакеты в холодильник, а затем достать и положить на глаза. Кофеин в составе чая снимет отек и уменьшит темные круги, а антиоксиданты обеспечат хорошую циркуляцию крови. Такая же технология использования чайных пакетиков подходит и тем, кто внезапно "обрел" герпес или коньюктивит - прикладывание чайного пакета к пораженному участку ускорит процесс выздоровления.

Полезный лайфхак: если вы будете каждый раз перед мытьем головы промывать волосы слабым чайным раствором, то ваши локоны станут крепче, а их рост ускорится.

Вас также могут заинтересовать новости: