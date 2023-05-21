Рассказываем, что будет, если не промыть гречку, и обязательна ли такая процедура.

Гречка - это крупа, которую можно назвать псевдозлаком, стоящим в одном ряду с киноа или семенами чиа. Продукт содержит огромное количество легкоусвояемого растительного белка, а также железо, калий, магний, флавониды и другие полезные вещества. УНИАН выяснил, стоит ли промывать гречку перед тем, как сварить ее.

Зачем и как нужно промывать гречку перед варкой

Опытные хозяйки моют крупу перед тем, как высыпать в кастрюлю и залить водой, то есть, перед процессом варения. Делают они совершенно правильно - из-за условий сбора, транспортировки и хранения гречка покрывается грязью и пылью. Из-за этого не промытую крупу употреблять в пищу просто опасно - вместе с кашей вы можете занести в организм ненужный мусор. Более того, многие производители обрабатывают гречку специальными защитными средствами от вредителей, и если вы ее не помоете, сварите, а потом начнете есть, рискуете отравиться остатками препаратов.

Еще одна причина, почему стоит промыть гречку перед варкой - необходимость полностью убрать фитиновую кислоту. Это сложный эфир, оседающий на крупах естественным образом. Мнения начнет его вреда расходятся, но одно нужно знать точно - кислота полностью меняет вкус гречки и препятствует ее усвоению организмом. Нескольких минут под проточной водой вполне достаточно, чтобы привести продукт в надлежащее состояние.

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Правда ли, что гречку нужно промывать после варки

Второй нюанс, который интересует хозяюшек, заключается в целесообразности промывания крупы после того, как она приготовится. Вся сложность в жидкости, которая остается в кастрюле с гречкой. По идее, варианта два - или она испарится в процессе приготовления, или впитается в крупу. Если этого не случилось - вы допустили ошибку и налили слишком много воды. Тогда, конечно, лучше ее слить.

Полезный лайфхак: лучше налейте жидкости в сырую крупу поменьше, а потом долейте, если ее окажется недостаточно.

Для того чтобы понять, как промыть и сварить гречку с первого раза вкусно, используйте простую технологию:

высыпьте один стакан крупы в дуршлаг;

пять минут промывайте ее под проточной теплой водой, перемешивая руками;

высыпьте в кастрюлю;

залейте двумя стаканами воды;

поставьте на медленный огонь и накройте крышкой.

Перемешивать гречку в процессе варки не стоит - крупа впитает в себя воду и разбухнет самостоятельно. Когда вы увидите, что жидкости в кастрюле нет, огонь можно выключать. После варки промывать крупу не нужно - это бессмысленно. Такую процедуру необходимо проводить до начала приготовления каши.

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