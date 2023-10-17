Не торопитесь выбрасывать старые газеты - иногда они бывают незаменимы в быту.

Раньше, в эпоху отсутствия интернета и телевидения, люди узнавали все самое интересное из газет. Даже в тот момент, когда появилась возможность смотреть телевизор, газеты все равно не вышли из обихода. Сейчас экземпляры старых изданий пылятся в кладовках людей, но УНИАН выяснил, как можно использовать газету с толком.

Зачем нужны газеты в наше время - удивительные лайфхаки

Если вы не знаете, что делать со старыми газетами, а выбрасывать их не хочется - можно применить с пользой. Опытные хозяйки назвали несколько вариантов, используя которые, вы получите не только ценный опыт, но и заметно сэкономите на некоторых покупках.

Убрать неприятный запах

Если вы заметили, что в конкретном месте вашей квартиры скапливается вонь, а устранить ее знакомыми методами не получается - послушайте совет. Скомкайте газету и положите ее в эпицентр неприятного запаха - бумага впитает аромат, а вы избавитесь от проблемы.

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Сохранить овощи и фрукты

Многие свежие плоды нельзя хранить в холодильнике просто так - они быстро портятся. В этом случае на помощь придет старая газета - ею нужно застелить полки холодильника. Результат впечатляет - бумага впитывает в себя некоторое количество влаги, поэтому она не будет оседать на фруктах и овощах, а значит, продукты дольше окажутся свежими и пригодными в пищу. Главное - не забывайте периодически менять газеты на сухие.

Высушить обувь

Еще в СССР люди пользовались этим лайфхаком, ведь специальная сушилка для обуви была не у всех. Все, что вам нужно сделать - это скомкать несколько газет и поместить их внутрь мокрой обуви, равномерно распределяя по всей площади ботинок. Всего за несколько часов бумага впитает в себя влагу, а обувь станет сухой. Осенью и зимой такой метод можно использовать постоянно - ботинкам это никак не навредит.

Вымыть окна

Немногие хозяйки знают, что именно бумага (или старые газеты) отлично справляются с ворсом, который остается на стекле после уборки тряпкой. Если вы тоже сталкиваетесь с такой проблемой, то после привычного мытья окон просто отполируйте их куском газеты - стекла будут блестеть, как новые.

Как можно использовать старые газеты огороднику

Опытные садовники точно знают, зачем нужны газеты в наше время - если их не читать, то можно с пользой применить на огороде. Во-первых, из ненужной бумаги получатся отличные емкости для рассады. Во-вторых, при наступлении морозов, которых вы не ждали, газетой можно накрыть ту самую рассаду, и она не пострадает от низких температур. В-третьих, если грядки с посадками проложить газетами, а сверху посыпать землей, то вы увидите, что сорняки растут значительно медленнее.

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