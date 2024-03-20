К наиболее полезным относят три вида мяса.

Мясо полезно, но не всякое, говорят диетологи. И дело не всегда в его цвете - красное оно или белое, а и в том, как его выращивают, как готовят, а также в каком количестве употребляют. Давайте разберемся, какое мясо полезнее остальных и почему.

Самые полезные виды мяса

Мясо - это богатый источник белка, а также железа, цинка и витаминов группы В. Но, предупреждают диетологи, злоупотреблять им нельзя - даже если оно диетическое. К самым полезным видам эксперты отнесли:

Мясо кролика

Конкурентов у него нет - его признали самым полезным, так как оно не содержит антибиотиков и гормонов (как, к примеру, свинина и говядина). Также в крольчатине много железа, цинка, фосфора, витаминов группы В, а усваивается оно организмом легче, чем другие виды, так как содержит мало жира и холестерина.

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Именно мясо кролика советуют использовать в детском рационе.

Мясо птицы

На втором месте - мясо птицы, курицы и индейки. Оно содержит меньше жиров, чем говядина и свинина, хотя так же способно повышать уровень холестерина в крови.

Если есть возможность - делайте выбор в пользу индейки. В ней меньше жира и калорий, а белка - больше. Также индейка богата витамином В3, он как раз контролирует уровень холестерина в крови.

Баранина

На третьем месте - баранина. Ее принято считать жирным мясом, но она на самом деле - богатый источник белка и содержит в разы меньше холестерина, чем говядина и свинина. Кроме этого, в баранине содержится креатин, необходимый для роста мышц.

Сколько можно есть мяса в неделю

Для каждого человека рекомендации могут быть разными, так как норма мяса во многом зависит от индивидуальных особенностей организма и здоровья.

Если говорить в общем, то кардиологи безопасной нормой мяса в неделю называют 350-500 г.

Не забывайте о том, что белок содержится не только в мясе, но и в растительных продуктах - например, тех же орехах и бобовых. В то же время полностью заменять ими мясо не рекомендуют.

В каком виде мясо самое полезное

Если говорить о способе приготовления, то самое полезное мясо - отваренное, запеченное, приготовленное на пару, но не жареное. Любите мясо с корочкой - готовьте его на гриле, этот способ куда безопаснее жарки.

Что касается гормонов и антибиотиков, то избавиться от них помогают небольшие хитрости. Например, мясо перед варкой нужно вымочить в течение часа и слить первый бульон.

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