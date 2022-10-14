Почему пылесос не всасывает мусор и как самостоятельно исправить ситуацию - узнайте в материале УНИАН.

Пылесос - устройство, без которого невозможно представить качественную уборку. Веник не является удачной заменой, так как он не способен так тщательно собрать всю пыль и мусор. УНИАН расскажет, почему пылесос теряет силу всасывания и что делать, если он перестал собирать пыль.

Ранее мы говорили о том, что делать, если от пылесоса воняет.

Пылесос работает, но не всасывает - причины поломки

Специалисты по ремонту пылесосов утверждают, что существует всего 5 причин, по которым чаще всего владельцы техники сталкиваются с отсутствием всасывания пыли в пылесосе. В большинстве случаев, исправить ситуацию можно самостоятельно - без помощи мастера.

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Засоренный мешок (пылесборник)

Одна из самых распространенных причин отсутствия тяги - мешок для сбора мусора, который полностью заполнен. "Полностью" - это на 2\3 от общего объема мешка. Если вы оставите эту ситуацию без внимания, то пылесос будет всасывать пыль все хуже и хуже, а затем вовсе перегреется и сломается. В этой ситуации вам нужно:

заменить пылесборник на новый (если он у вас одноразовый);

почистить многоразовый мешок (вытрясти от мусора, вымыть под проточной водой и высушить).

Пылесборники в современных пылесосах не особенно долговечны - их хватает на 3-4 промывки, а с каждым последующим разом качество уборки будет заметно ухудшаться. Идеальный выход из такой ситуации - покупка новых мешков для мусора, подходящих вашей модели пылесоса.

Засоренный фильтр

В некоторых пылесосах вместе с мешками или вместо них используются специальные HEPA-фильтры. Они сохраняют свою функцию до 45-55 часов активной работы, а после этого засоряются. Обычные нужно выбрасывать, а пластиковые можно помыть и поставить обратно. Важно учитывать, что после каждого раза обновления функция втягивания будет ухудшаться, поэтому лучше иметь дома несколько запасных фильтров.

Механические повреждения пылесоса

Если вы заметили, что устройство плохо выполняет свою прямую функцию, осмотрите его на предмет трещин, вмятин на корпусе или сломанных насадок. Обнаружив ту или иную поломку, ее нужно оперативно заменить, потому что даже внешние повреждения техники влияют на ее производительность.

Засоренные шланг, трубка или щетки

Эти детали тоже иногда выходят из строя - шланг может прохудиться или быть недостаточно плотно закреплен. Засорившуюся щетку нужно очищать вручную, а если она в форме валика, то только менять на новую. То же самое касается и трубы - некоторые пылесосы оснащены функцией контроля тяги (кнопка располагается на ручке). Для того, чтобы установить пылесос на полную мощность, оставьте кнопку в закрытом положении.

Сломанный двигатель или кабель

Пылесос, который во время работы нагревается - это сломанный пылесос. Всасывая пыль, он должен оставаться холодным, в противном случае двигатель работает некорректно, что свидетельствует о его поломке. Кроме того, внутри шнура, который часто трется о стенки квартиры во время уборки, могут оборваться контакты. Это единственная ситуация, в которой вы бессильны - необходимо обращаться к мастеру.

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