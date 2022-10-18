Читайте самые полезные лайфкаки для пылесоса в статье УНИАН.

Пылесос - незаменимый помощник в каждом доме, однако после длительного использования с ним может возникнуть ряд проблем. Например, люди часто задаются вопросом, что делать, если от пылесоса воняет.

УНИАН собрал в этой статье полезные лайфхаки для пылесоса.

Причины неприятного запаха

К самым распространенным причинам неприятного запаха относятся перегрев двигателя, а также загрязнение мешка или контейнера двигателя. В первом случае может показаться, что пылесос воняет пластмассой, а во втором - носками. Во время уборки в них попадает не только пыль, но и кусочки еды, а в самих мешках могут появиться вредные бактерии.

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Как устранить плохой запах

Решить эту проблему можно с помощью моющих средств, обычного стирального порошка или освежителя воздуха. Разберемся, что добавить в пылесос для запаха.

стиральный порошок

освежитель воздуха

эфирное масло

ватный диск, смоченный парфюмом

Ароматизаторы для пылесоса: как пользоваться

В мешок можно добавить специальный ароматизатор для пылесоса. К ним прилагается инструкция, которая поможет быстро разобраться с проблемой.

Есть более доступный и простой способ - стиральный порошок. Небольшое количество порошка в предварительно очищенном пылесборнике не только устранит тухлый запах из пылесоса, но и освежит аромат в комнате на длительное время.

Также в этом поможет обычный ватный диск с ароматом любимых духов или каплей ароматического масла. Главное не забывать менять эти диски. Также можно добавить эфирное масло в робот-пылесос во время влажной уборки.

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