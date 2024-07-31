Проблему с туалетом можно решить самостоятельно, если дома есть один ингредиент и гофрированный шланг.

Унитаз не смывает с первого раза бумагу, да и не только ее, и приходится снова ждать, пока в бачок наберется вода, или же терпение лопается, и в ход идут миски или другие емкости, в которые можно набрать воду, чтобы смыть то, что не ушло в сифон, - такая проблема довольно частая.

Причины могут быть разные - иногда может быть засор в сифоне, а в некоторых случаях проблема кроется в самом бачке, точнее в том, что его механизм неотрегулирован или неисправен. Например, в бачок может набираться слишком маленькое количество воды, и ее просто недостаточно для того, чтобы смыть то, что оказалось в чаше.

Если унитаз плохо смывает - вода поднимается, тогда речь идет о проблеме с сифоном. Могут быть засоры разной степени сложности. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, в частности, с помощью подручных средств.

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Что делать, если плохо смывает унитаз - хитрости сантехников

Если проблема возникла из-за недостаточного уровня воды, то решить ее достаточно просто, - нужно поднять крышку туалета, найти регулятор уровня поплавка и отрегулировать его. В некоторых системах нужно прокрутить регулятор против часовой стрелки, поплавок поднимется, и в бачок будет набираться больше воды.

Что делать, если вода в унитазе поднимается вверх

В таком случае можно использовать уксусную эссенцию и не слишком толстый гофрированный шланг. Вот как правильно действовать:

залейте уксусную эссенцию в туалет на 30 минут;

прочистите сифон шлангом.

Уксусная эссенция способна разъесть камень, который образовался из мочи, а благодаря шлангу можно быстро избавиться от налета в узкой части сифона. Такую процедуру советуют проводить раз в год, чтобы избежать серьезного засора.

Ранее УНИАН писал, как промыть бачок унитаза внутри без усилий. В частности, можно использовать лимонную кислоту и кипяток.

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