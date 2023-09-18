Рассказываем, как отмыть ламинат от въевшейся грязи без вреда для вашего покрытия.

Ухаживать за напольным покрытием очень важно, однако некоторые его виды очень капризны. Разбираемся, чем отмыть ламинат, чтобы не пришлось делать новый ремонт.

В список того, чем нельзя мыть ламинат, входят хлорка, белизна и остальные средства, в составе которых есть кислота и щелочь.

Дерево прекрасно напитывает жидкости, поэтому многие задаются вопросом, можно ли мыть ламинат водой. Ответ: конечно да, но нужно хорошо отжимать тряпку. Мытье ламината похоже на влажную уборку, когда едва мокрой тканью протираешь поверхность. Однако как отмыть ламинат от жира, если он требует щадящего отношения?

Видео дня

Чем отмыть сильно загрязненный ламинат

Чем лучше всего мыть ламинат, так это специальными средствами, которые были разработаны для этого покрытия и продаются в магазине.

Чтобы отмыть ламинат от грязных пятен, добавьте в ведро воды 2-3 столовые ложки уксуса или лимонного сока. Этого недостаточно, чтобы навредить покрытию, но поможет очистить его.

Многих интересует, чем мыть ламинат, чтобы блестел. Если ищите самый простой вариант, чем мыть ламинат в домашних условиях, то просто возьмите небольшое количество жидкости для мытья посуды и разведите его в воде.

Не все знают, чем мыть ламинат, чтобы не было пыли, но прекрасно работающее средство уже у вас на полке. Нужно просто добавить немного кондиционера для белья. Он не только создаст антистатический эффект, которые будет отталкивать пыль, но и наполнит ваше жилище прекрасными ароматами.

Ранее мы рассказывали, что нельзя мыть хлоркой, чтобы не отравиться.

Вас также могут заинтересовать новости: