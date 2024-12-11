Владельцы домашней птицы хорошо знают, что с наступлением морозов куры несут гораздо меньше яиц. Это естественный процесс, ведь яйценоскость несушек зависит времени года. Мы назвали главные причины, почему куры не несутся и как недорого исправить эту проблему.
Почему не несутся куры - возможные причины
Несушки всегда дают меньше яиц зимой, и на это есть несколько причин:
- Температурный режим. Во время холодов птицы экономят энергию и не откладывают яйца.
- Короткий световой день. Зимой курицы раньше засыпают.
- Несбалансированное питание. Частая причина, почему куры не несутся зимой, это недостаток витаминов и питательных веществ.
- Возраст. Старые особи с годами дают меньше яиц.
- Линька. После сбрасывания перьев животным нужно время для восстановления, в течение которого они не несутся.
Ещё одна возможная причина, почему куры-несушки не несутся, - нечастые проверки курятница. Птицы могут съедать снесенные яйца, поэтому их нужно чаще навещать.
Что делать, если не несутся куры - 7 советов
Определив причины отсутствия яиц, приступайте к их исправлению.
- Утеплите курятник. Заделайте щели в окнах и стенах, а в гнездо положите подстилку.
- Установите осветление. После наступления темноты и до отбоя включайте искусственный свет в птичнике. Это требует финансовых вложений, но яиц станет намного больше.
- Следите за водой. У птиц должна быть постоянный доступ к чистой жидкости.
- Разнообразьте корм. Добавляйте в питание свежие овощи, вареный картофель, зелень и мел.
- Добавьте белок в еду. Это может быть мясо-костная мука, сухое молоко, яичная скорлупа.
- Поставьте песок в курятнике. В нем птицы будут купаться и избавляться от паразитов.
- Пролечите несушек. Зимой они больше подвержены простудным заболеваний.
Опытные птицеводы знают, что если следовать этим несложным правилам, то добыча яиц значительно увеличится за короткое время.