Если зимой куры плохо несутся - попробуйте наладить освещение и добавить овощей в корм.

Владельцы домашней птицы хорошо знают, что с наступлением морозов куры несут гораздо меньше яиц. Это естественный процесс, ведь яйценоскость несушек зависит времени года. Мы назвали главные причины, почему куры не несутся и как недорого исправить эту проблему.

Почему не несутся куры - возможные причины

Несушки всегда дают меньше яиц зимой, и на это есть несколько причин:

Температурный режим . Во время холодов птицы экономят энергию и не откладывают яйца.

. Во время холодов птицы экономят энергию и не откладывают яйца. Короткий световой день . Зимой курицы раньше засыпают.

. Зимой курицы раньше засыпают. Несбалансированное питание . Частая причина, почему куры не несутся зимой, это недостаток витаминов и питательных веществ.

. Частая причина, почему куры не несутся зимой, это недостаток витаминов и питательных веществ. Возраст . Старые особи с годами дают меньше яиц.

. Старые особи с годами дают меньше яиц. Линька. После сбрасывания перьев животным нужно время для восстановления, в течение которого они не несутся.

Ещё одна возможная причина, почему куры-несушки не несутся, - нечастые проверки курятница. Птицы могут съедать снесенные яйца, поэтому их нужно чаще навещать.

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Что делать, если не несутся куры - 7 советов

Определив причины отсутствия яиц, приступайте к их исправлению.

Утеплите курятник. Заделайте щели в окнах и стенах, а в гнездо положите подстилку. Установите осветление. После наступления темноты и до отбоя включайте искусственный свет в птичнике. Это требует финансовых вложений, но яиц станет намного больше. Следите за водой. У птиц должна быть постоянный доступ к чистой жидкости. Разнообразьте корм. Добавляйте в питание свежие овощи, вареный картофель, зелень и мел. Добавьте белок в еду. Это может быть мясо-костная мука, сухое молоко, яичная скорлупа. Поставьте песок в курятнике. В нем птицы будут купаться и избавляться от паразитов. Пролечите несушек. Зимой они больше подвержены простудным заболеваний.

Опытные птицеводы знают, что если следовать этим несложным правилам, то добыча яиц значительно увеличится за короткое время.

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