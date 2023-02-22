Всего один ингредиент - и никто не узнает, что суп был пересолен.

Пересоленный суп случается даже у опытных хозяек - и в этом нет ничего страшного. Не спешите выливать его и начинать готовить новый - мы подскажем, что делать, если пересолили суп.

Ранее мы уже рассказывали, что делать если пересолили блюдо - крупу, мясо или овощи.

Солить суп лучше постепенно, а доводить до вкуса блюдо солью нужно в самом конце. Например, для овощного супа может понадобится больше соли, для супа с консервой или готовым мясом - меньше. Но если в теории вы это все знаете, а на плите у вас прямо сейчас стоит пересоленный суп - будем его спасать.

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Как исправить пересоленный суп

Есть несколько способов спасти блюдо:

Добавьте рис или перловку

Самый известный способ, который достался нам от бабушек. В пересоленный суп можно добавить рис или перловку - они хорошо впитывают соль. Крупу заверните в марлю и опустите в кастрюлю на 15 минут, а затем достаньте. Рис или перловку доварите - будет гарнир на второе.

Положите картофель или яблоко

Этот способ также очень популярен и плюс ко всему он быстрый. Лишнюю соль в супе быстро впитают кусочки сырого картофеля или дольки свежего яблока.

Если в супе еще нет картофеля, то просто добавьте его и попробуйте блюдо через 10 минут. Если суп пересолен и уже с картошкой, то дополнительно положите в блюдо еще пару картофелин или дольки яблока, а через 10 минут достаньте шумовкой.

Добавьте сахар

Не самый удобный способ, но действенный: положите в половник кусковой сахар и пустите в пересоленный суп. Как только сахар начнет растворяться, достаньте. Если нужно - повторите этот "фокус".

Вбейте яйцо

Пересоленный суп можно спасти, если добавить в него взбитое сырое яйцо. Правда, если вы до этого готовили прозрачный суп, то блюдо с яйцом придется назвать как-то по-другому. Или же можно вооружиться шумовкой и выловить яйцо.

Добавьте воды

Это первое, что приходит на ум, если суп пересолили: можно слить часть бульона и заменить его кипятком. Суп после этого следует хорошо прокипятить и дать настояться. Здесь важно не переусердствоать с водой, иначе блюдо может потерять насыщенность и вкус. В таком случае можно добавить кусочек сливочного масла.

Добавьте сметану и зелень

Если суп пересолен слегка, то при подаче в него можно добавить сметану и зелень (например, укроп, петрушку) - они заберут на себя излишнюю соленость.

Есть еще один способ: заменить в пересоленном супе овощи на другие. Это тоже поможет исправить ситуацию. Но если у вас обычный овощной суп, то смысла в этом нет - уж проще сварить новый.

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