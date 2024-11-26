Во время квашения овоща по нескольким причинам может появиться слизь.

Многие хозяйки/хозяева не знают, как квасить капусту правильно, и поэтому получают не такой результат, который хотели бы. Одна из главных ошибок - выбор самого овоща. Выбирать нужно ответственно - это должен быть среднеспелый сорт. Именно благодаря тому, что использованы такие сорта, блюдо получается сочным.

УНИАН узнал и другие ошибки, которые можно допустить при квашении. Из-за таких "проколов" есть угроза получить разные нежелательные последствия, в частности, увидеть в банке новообразование.

Почему при квашении капусты образуется слизь

Такая "побочка" возможна по нескольким причинам:

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В овощ добавили мало соли (на 3-литровую банку советуют использовать 2 столовые ложки с горкой).

Емкость с нашинкованной "белокочанкой" поздно вынесли с теплого места в прохладное.

Точно сказать, сколько квашеная капуста должна стоять в тепле, нельзя, поскольку это зависит от того, как будет проходить процесс брожения. И во время него обязательно необходимо вмешательство.

Вот здесь кроется и еще одна возможная ошибка - бездействие. Если вы не будете протыкать нашинкованный овощ каждый день палочкой до самого дня - утром и вечером, то из него будет плохо выходить углекислый газ, и процесс брожения замедлится.

Понять, когда надо выносить квашеную капусту на холод, просто - это необходимо сделать через 3-4 дня после того, как завершится процесс брожения (перестают выделяться пузыри, нашинкованный овощ не шипит).

Нужно ли накрывать капусту при квашении - вот какие есть ошибки

Когда нашинкуете "белокочанку" (на 3-литровую банку понадобится около 3 кг) и морковь (нужно приблизительно 50 граммов), то втрамбуйте ингредиенты в емкость. Если вы используете банку, то не наполняйте ее выше, чем по "плечики", поскольку овощи выделят сок и должны покрыться рассолом.

Когда начнете квасить капусту - не накрывайте ее наглухо в первые дни - для процесса брожения необходим доступ кислорода. Банку можно прикрыть, например, марлей, и на нее поставить какой-то гнет. В качестве гнета можно использовать бутылку, наполненную водой. Дополнительное давление на ингредиенты необходимо для того, чтобы они полностью были в рассоле и равномерно заквасились.

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