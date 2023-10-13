Рассказываем, что категорически нельзя давать собаке из продуктов, а что можно.

Практически у каждого человека есть домашнее животное - отличный верный пес. Одни хозяева предпочитают угощать собаку только специальными кормами, а другие готовят обычную "человеческую" еду. Однако не все знают, что ни в коем случае нельзя давать собаке - ошибка может привести к фатальным последствиям.

Какие овощи нельзя давать собаке - перечень

Если научиться разбираться в организме животного и навсегда запомнить, какие овощи и фрукты нельзя давать собаке, то никаких проблем со здоровьем у питомца не будет. В запрещенный список входят:

кукуруза;

картофель;

лук и чеснок;

бобовые;

капуста;

томаты.

Что касается того, какие фрукты нельзя давать собаке, то это:

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любые цитрусовые;

виноград, изюм;

персики;

вишни.

Ветеринары говорят, что можно собакам в умеренных количествах яблоки, груши, бананы, дыню, манго, а также любые ягоды, если ваше животное их ест. Среди овощей наиболее безопасными считаются огурцы, морковь, репа, редис и болгарский перец.

Что будет, если дать собаке молоко - запомните на всю жизнь

У взрослых животных такой продукт провоцирует диарею и проблемы с ЖКТ в будущем, если вы будете на постоянной основе поить собаку молоком. Не лучшим выходом из ситуации окажется и приготовление каши на молоке - скорее всего, пес ее съест, сразу вы никаких "тревожных звоночков" не услышите, но опытные собаководы предостерегают от такого поступка, если вы не хотите обращаться к врачу с животным.

Что можно давать собаке из человеческой еды

Если вы не знаете, чем можно кормить собаку, кроме корма, или вообще вместо него, то запомните, что полноценный рацион животного должен состоять из полезных продуктов. Самая полезная еда для собак - та, что богата витаминами, а также очень питательна:

морская рыба без костей;

нежирное мясо и птица;

творог, кефир, ряженка;

вареные яйца;

субпродукты;

рис, гречка, овсянка.

Иногда можно давать овощи, фрукты и ягоды из разрешенного перечня, но категорически запрещено потчевать собаку острым, соленым, жареным и сладким. Воздержитесь от того чтобы кормить животное речной рыбой - высоки риски заражения гельминтозом.

Если хотите дать собаке погрызть косточку, то покупайте крупные и цельные, можно с кусками мяса, но только не трубчатые кости, рыбные или куриные. Они (или их части) нередко застревают в горле, ранят десна и небо, а также приводят к проблемам с ЖКТ.

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