Нарезанный лук при простуде - отличное средство, которое не требует особых затрат.

Зимой многие люди страдают от сезонной простуды и нередко "убивают" свой организм таблетками. Однако есть простой лайфхак, который поможет избавиться от насморка и кашля, и не требует особых затрат.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как вкусно замариновать лук, теперь же предлагаем узнать, как помогает нарезанный лук в комнате и почему запах лука убивает микробы.

Чем полезен лук - мнение врачей

Не секрет, что в луке содержатся немало полезных веществ. Однако мало кто знает о том, почему лук помогает от простуды. Все дело в том, что в луке есть не только витамины, минералы и другие полезные составляющие, но и фитонциды. Так ученые называют вещества, которые биологически активны и могут бороться с бактериями. Лук выделяет летучие фитонциды, если его нарезать. Вдыхая эти вещества, человек получает мощную дозу соединений, которые борются с простудами, насморком, головной болью и гриппом.

Видео дня

Нарезанный лук при простуде - отличное средство, которое не требует особых затрат. При температуре лук также эффективен, поэтому вооружайтесь советами и не болейте.

Где лучше раскладывать лук в доме - рекомендации

И если польза лука при простуде неоспорима, то вопросы о том, где лучше класть лук в доме и можно ли поставить лук в комнате с новорожденным, вызывают немало дискуссий. Врачи советуют не спешить устраивать "луковую ароматерапию", если дома есть младенец. Для начала стоит посоветоваться с педиатром и точно выяснить, как ребенок будет реагировать на едкий запах.

Взрослым бояться лука не стоит. Вы можете разрезать одну луковицу на четыре части и разложить их по дому. Менять лук стоит тогда, когда он начинает увядать. Также можно спрятать кусочки в банки с отверстиями, отлично подойдут маленькие коробочки из-под киндера. Использовав лук для лечения однажды, вы больше не будете задаваться вопросом о том, для чего кладут лук под подушку.

Всего за ночь нарезанный лук может спасти вас от насморка и болезни. Однако стоит учитывать, что у каждого человека может быть непереносимость к запаху и веществам, которые выделяет лук. А потом перед использованием такого метода стоит проконсультироваться с врачом.

Вас также могут заинтересовать новости: