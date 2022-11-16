Зачем ставить водку в холодильник или морозилку, и можно ли вообще это делать - узнайте в материале УНИАН.

Водка - продукт, который, благодаря своему простому составу, не особенно требователен к правилам хранения. У многих украинцев есть несколько бутылочек "про запас" - на случай праздника или депрессии. УНИАН расскажет, сколько хранится водка в закрытой бутылке и какие условия нужны открытой таре.

Можно ли отравиться старой водкой - нюансы и особенности

Водка бывает двух видов - простая и особая. В составе простой есть только этиловый спирт и вода, поэтому храниться такой напиток может долго. Особая водка не просто так особая - в ее составе могут быть добавки, которые уже не позволяют растягивать срок годности на неопределенное время. На такой водке всегда написана конечная дата употребления - так спокойнее и производителю, и потребителю.

Оптимальный срок хранения даже люксовой водки - максимум 5 лет. Многие бренды рекомендуют употребить напиток в течение 1-2 лет, а настойки на основе водки лучше выпить в течение полугода с момента производства. Если сроки превышены, то напиток становится токсичным.

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Можно ли хранить водку в холодильнике - основные правила

Покупая сосуд с заветной жидкостью, обеспечьте ему идеальные условия хранения:

температура от +5 °С до +20 °С;

отсутствие прямых солнечных лучей;

влажность воздуха не выше 85%.

Вне зависимости от того, как долго вы собираетесь хранить водку, идеальная тара для нее - стеклянная. Пластик не подходит, так как, вступая в химическую реакцию с этиловым спиртом и водой, он начинает "отдавать" токсины. Водка приобретает неприятный запах и вкус, а то и вовсе становится непригодной к употреблению.

Полезный лайфхак: храните водку вертикально, а не горизонтально - если жидкость будет соприкасаться с крышкой, то впитает синтетические вещества, а это грозит изменением вкуса.

Как хранить открытую водку - рекомендации

В открытой таре хранить водку тоже можно, но недолго - всего три месяца. Рядом с открытым напитком не должно быть "соседей", источающих резкий запах - водка обязательно им наполнится. Продлить срок годности не поможет и холодильник - нарушая герметичность бутылки, вы даете "зеленый свет" спиртовым парам. Они выходят, качество водки снижается, как и ее вкусовые характеристики.

Вы можете хранить водку в холодильнике или кухонном шкафчике, главное - соблюдать условия, описанные выше. В морозилку такой напиток класть не стоит - он может замерзнуть или начать кристаллизоваться, ведь не все производители честно указывают состав. В итоге на дне бутылки образуется осадок - водку придется выбросить. Таким образом получается, что морозилку можно использовать лишь для того, чтобы быстро охладить напиток.

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