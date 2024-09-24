Разбираемся, где и как хранить лук, чтобы он не сгнил.

Большинство хранит лук в холодильнике - это удобно, потому что так он всегда под рукой. Но опытные хозяйки этого не делают - рассказываем, почему, и где лучше хранить лук в квартире и доме.

Почему нельзя хранить лук в холодильнике

Принято думать, что луку в холодильнике, как и другим овощам и фруктам, комфортно - там ведь температура ниже. Но это не так: в холодильнике овощ может пролежать лишь некоторое время, а затем становится мягким, плесневеет и начинает подгнивать - из-за избыточной влаги и отсутствия циркуляции воздуха.

Для длительного хранения луку нужны:

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свободная циркуляция воздуха;

температура на уровне от 0°С до +5°С или до +13°С, в зависимости от условий хранения;

влажность в помещении - от 60 до 70%.

Касательно температуры хранения лука идут постоянные споры: некоторые утверждают, что луку нужна температура не выше +5°С, другие - что он вполне себя хорошо чувствует и при комнатной температуре. На самом деле, если хранить лук в подвале, то там можно поддерживать температуру от 0°С до +5°С, в условиях квартиры - температура будет выше. Намного важнее = не допускать колебаний влажности воздуха.

Как и где лучше хранить лук в квартире и доме

Лучше всего для лука подойдет темное, прохладное и проветриваемое место. В частном доме это может быть кладовая или погреб, в квартире - кладовка, подвал или закрытый балкон.

Как хранить лук правильно:

в ящиках с отверстиями для вентиляции - лук насыпают слоем не более 30 см;

в сетках или полотняных мешках;

связав луковицы в небольшие пучки или косички, которые подвешивают под потолком.

Надо сказать, что самый надежный и проверенный способ хранения лука - это плетение, которое делали наши бабушки. Так луковицы хорошо вентилируются и реже подвергаются гниению. К сожалению, с покупным луком такой трюк не пройдет - только если вы выращиваете его сами.

Также опытные огородники советуют для того, чтобы снизить риск загнивания, слегка опудрить лук мелом.

Кроме этого, желательно, чтобы лук не находился в непосредственной близости с другими овощами и фруктами, особенно теми, которые выделяют много этилена (яблоки, к примеру). С такими соседями он быстрее испортится. Если изолировать лук не получается, тогда его нужно будет периодически осматривать на предмет гниения.

Хранить лук в холодильнике, как уже говорили, - не лучшая идея, там он вянет, покрывается плесенью или перемерзает. Если нужно сохранить уже разрезанную луковицу, то ее можно предварительно смазать жиром или маслом, положить на тарелочку с солью или просто затянуть пищевой пленкой. Так разрезанный лук можно сохранить в течение 3-4 дней.

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