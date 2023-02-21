Лавровый лист - это достаточно популярная пряность, которую хозяйки активно используют в кулинарии. Также он достаточно широко используется в фармацевтике.
Ранее УНИАН рассказывал, как вырастить лавровый лист. Сегодня мы поделимся, для чего в доме поджигают лавровый лист.
Чем полезен лавровый лист - что важно знать
Лавровый лист богат полезными свойствами. Из него делают различные отвары, настойки, а также экстракты. Кроме того, из лаврового листа добывают полезное эфирное масло.
За счет своего состава лавровый лист:
- производит обезболивающий эффект;
- обеззараживает ссадины или раны;
- лечит болезни полости рта, заболевания кожи и слизистые;
- обладает противовоспалительными свойствами;
- помогает справиться с бессонницей и раздражительностью;
- укрепляет иммунитет;
- активирует метаболические процессы в организме.
Также специалисты советуют лавровый лист как вспомогательное средство при диабете.
Для чего в доме поджигают лавровый лист - факты и поверья
Параллельно с этим существуют и другие методы использования лаврового листа. Некоторые из них нетрадиционные и могут показаться странными. Но они есть, и мы расскажем о нескольких.
В частности, лавровый лист используют таким образом для борьбы с хронической усталостью, потому что дым от сжигания имеет успокаивающий эффект.
Также считается, что подожженный лавровый лист концентрирует внимание и повышает бдительность.
Есть и те, кто верит, что можно сжечь лавровый лист для привлечения денег. Якобы его дым очищает ауру, избавляет пространство от негатива и привлекает достаток.