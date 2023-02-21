Лавровый лист обладает многими полезными свойствами и даже привлекает богатство.

Лавровый лист - это достаточно популярная пряность, которую хозяйки активно используют в кулинарии. Также он достаточно широко используется в фармацевтике.

Ранее УНИАН рассказывал, как вырастить лавровый лист. Сегодня мы поделимся, для чего в доме поджигают лавровый лист.

Чем полезен лавровый лист - что важно знать

Лавровый лист богат полезными свойствами. Из него делают различные отвары, настойки, а также экстракты. Кроме того, из лаврового листа добывают полезное эфирное масло.

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За счет своего состава лавровый лист:

производит обезболивающий эффект;

обеззараживает ссадины или раны;

лечит болезни полости рта, заболевания кожи и слизистые;

обладает противовоспалительными свойствами;

помогает справиться с бессонницей и раздражительностью;

укрепляет иммунитет;

активирует метаболические процессы в организме.

Также специалисты советуют лавровый лист как вспомогательное средство при диабете.

Для чего в доме поджигают лавровый лист - факты и поверья

Параллельно с этим существуют и другие методы использования лаврового листа. Некоторые из них нетрадиционные и могут показаться странными. Но они есть, и мы расскажем о нескольких.

В частности, лавровый лист используют таким образом для борьбы с хронической усталостью, потому что дым от сжигания имеет успокаивающий эффект.

Также считается, что подожженный лавровый лист концентрирует внимание и повышает бдительность.

Есть и те, кто верит, что можно сжечь лавровый лист для привлечения денег. Якобы его дым очищает ауру, избавляет пространство от негатива и привлекает достаток.

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