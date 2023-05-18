Как понять, куда заливать кондиционер для белья и как правильно использовать его при ручной стирке - читайте в материале.

Ополаскиватель для белья применяют, чтобы вещи после стирки не стали жесткими и приятно пахли. В этой статье рассказываем, для чего нужны три отделения в стиральной машине и когда нельзя использовать кондиционер.

Ранее УНИАН писал о том, почему не стоит стирать вещи при 40 градусах - эта ошибка будет стоить вам дорого.

Для чего нужны три отделения в стиральной машине - грамотный выбор

Для начала предлагаем разобраться, какие режимы лучше выбирать для эффективного отстирывания. Различают три степени загрязнения белья:

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слабая - если вещь была ношена 1-2 раза, на нее не поставили пятна и ее нужно просто освежить перед тем, как убрать в шкаф;

средняя - если вещь или белье нуждается в полноценной стирке;

сильная - если в стиральную машину помещают вещи крайней степени загрязнения, например, рабочие комбинезоны, с которых отходит много грязи. Проходить полный цикл стирки вместе с ней в барабане машинки просто нецелесообразно, она будет смешиваться с мыльным раствором и мешать качественно отстирать вещи.

Для первого случая достаточно использовать функцию быстрой стирки, если она предусмотрена в вашей машинке. Если такой функции нет - выбираем режим для синтетики при температуре 30 градусов, это будет самый короткий цикл стирки. Режим синтетики советуем, потому что сейчас практически все ткани содержат искусственное волокно и на режиме для хлопка лучше стирать только постельное белье (естественно, если оно не шелковое и если речь не идет об изделиях из шерсти и других отдельных видах ткани).

При средней степени загрязнения устанавливаем температуру 40 градусов - это более длительная программа. А вот при сильном загрязнении вещи нуждаются в режиме с так называемой предварительной стиркой, когда после первоначального набора воды вещи вращаются в барабане некоторое время, грязь отходит и сливается, после чего он вновь наполняется водой, и машина переходит к основному циклу.

Для того чтобы при этом вещи также были в мыльном растворе, и нужны разные отделения для стирального порошка. Как правило, они обозначены римскими цифрами: I - для предварительной стирки и II – для основного цикла. Важно не превышать максимальные уровни, обозначенные для заполнения отсека. Иначе возникает чересчур большое количество пены, которое машина не сможет отвести, и она останется в барабане и после окончания процесса.

Когда заливать кондиционер в стиральную машину и что делать, если не добавили перед началом стирки

Третье отделение предусмотрено для режима ополаскивания, именно в него и добавляется кондиционер. Оно может быть расположено как перед, так и после двух отсеков для порошка и обозначается знаком, похожим на цветок. Как работает отсек для кондиционера в стиральной машине: именно через него после слива мыльной воды и полоскания набирается чистая вода, и последнее ополаскивание вещей происходит с добавленным вами средством.

Поэтому если вы забыли добавить кондиционер перед началом стирки, перед режимом "Полоскание" можно поставить машинку на паузу и залить его в нужное отделение, после чего снова запустить программу. Средство можно залить и непосредственно в барабан, однако прямо на вещи его лить не советуем. Оно может разъесть краску на цветных вещах или оставить пятна на белых. Это стоит учесть и при использовании в ручной стирке. Кондиционер сперва разводят в чистой воде, потом помещают туда вещи на 10-20 минут и после этого сразу отжимают.

Также важно учесть, что не нужно добавлять кондиционер для стирки изделий из нейлона, таких как колготы или блузы, а также вещей из шелка и имеющих водоотталкивающую пропитку. Таким тканям кондиционер нанесет непоправимый вред - может снизиться эластичность, потеряться функциональность или просто образуются пятна.

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