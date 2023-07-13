Рассказываем, как и чем поливать огород, чтобы был хороший урожай, даже когда у соседей пусто.

Абсолютно все дачники, высаживая на грядки семена и саженцы, хотят, чтобы их труды привели к отличному результату. Однако так происходит не всегда - немногие, даже опытные садоводы, знают, как часто поливать огород после посева и чем, из-за этого теряют до половины урожая.

Как часто поливать огородные растения - график и правила

Именно от количества и качества снабжения огорода влагой зависит конечный исход - или ваши растения будут хорошо развиваться и давать огромные плоды, или они станут жертвой вредителей, дадут мелкий урожай или вообще погибнут.

Дачники говорят, что существует несколько видов полива:

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посадочный и послепосадочный - помогает растению быстрее прижиться после посадки;

- помогает растению быстрее прижиться после посадки; основной - нужен, чтобы восполнить количество влаги;

- нужен, чтобы восполнить количество влаги; подкормочный - для удобрений;

- для удобрений; освежительный - если на улице очень жарко;

- если на улице очень жарко; противозаморозковый - снижает риски замерзания растений.

Желательно все эти способы комбинировать между собой, чтобы все высаженные культуры получали необходимое количество воды.

Конкретного ответа на вопрос: "Как часто поливать огородные растения?" не существует - график полива зависит от климатических особенностей вашей местности, вида овощей, которые вы посадили, и от ваших возможностей. Общий совет - 1 раз в 2-3 суток для растений в открытом грунте и 2 раза в сутки для тепличных.

Почему нельзя поливать огород в жару - забудьте об этом

Новички в выращивании овощей, зелени и ягод не знают, при какой температуре воздуха можно поливать огород. Многие даже на это не ориентируются - увлажняют, когда удобно. На самом деле, такой подход чреват катастрофой - в жару влага, попадая на листья и плоды растений, испаряется слишком быстро, саженец испытывает стресс. Кроме того, капля влаги может стать линзой, через которую солнечный луч прожжет листочек.

Также важно понимать, можно ли поливать огород в холодную погоду - безусловно, да, но если температура не улице не опускается ниже 15 градусов. Вообще, для растений наиболее оптимально время раннего утра и позднего вечера, когда на улице прохладно. В такие часы саженец впитает столько влаги, сколько ему нужно, без рисков для развития.

Полезный совет: не затягивайте с поливом вечером, иначе ночью вода в грунте не успеет высохнуть, на ней будет образовываться грибок.

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