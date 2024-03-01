Рассказываем, стоит ли заводить собаку, если в доме уже есть взрослая кошка и как сделать так, чтобы они ужились.

Любители домашних животных обычно делятся на собачников и кошатников. Но есть и такие, кто хочет, чтобы в доме жили и кошка, и собака. Появляется вопрос: а они уживутся? Давайте разберемся, стоит ли селить вместе этих двоих, как долго кошка привыкает к собаке и что сделать, чтобы их подружить.

Какую собаку завести, если дома есть кошка

Для начала давайте разберемся, собаку какой породы лучше заводить, чтобы она не дралась с кошкой. Отлично ладят с кошачими золотистый ретривер, боксер, пудель, бишон фризе, чихуахуа. Ранее мы уже рассказывали, какие есть лучшие породы собак для кошек.

Если говорить о кошачьих породах, то наиболее дружелюбны к собакам мейн куны, абиссинская, норвежская лесная, курильский бобтейл и рэгдолл. Ничего страшного, если у вас кошка другой породы (или беспородная) - есть несколько хитростей, как подружить взрослую кошку с собакой.

Видео дня

Как сделать так, чтобы кошка и собака подружились

Для начала подготовьтесь к приезду собаки так, чтобы максимально сохранить для кота его прежний образ жизни. Следует ограничить доступ кошки в одну из комнат - там поначалу будет жить собака. Также для кошки нужно будет оборудовать в доме "верхний ярус": чтобы она могла ходить по дому там, где ее собака не достанет, например, по шкафам, полкам. Повыше разместите также лежаки и кошачий домик - так кот будет чувствовать себя более защищенным.

Для собаки нужно будет купить миски, ошейник с поводком, лежак или домик, несколько игрушек, расческу и т. п. - в общем, все то, что есть у вашего кота, только собачье. У каждого должны быть индивидуальные вещи и, кроме всего, у этих двое не будет причин для дележа подстилки или игрушки. Когда все готово - забирайте собаку домой.

Итак, в доме теперь взрослый кот и щенок - как подружить этих двое? Прежде всего, не показывайте их сразу друг другу - если они сразу подерутся, то сделать их друзьями потом будет труднее.

Сделайте так:

принесите собаку в дом тайно от кота и поселите в отдельной комнате на несколько дней;

возьмите какую-нибудь вещь кошки и положите в комнату собаки - так она быстрее привыкнет к запаху "соседа";

какую-то вещь с запахом собаки предложите понюхать коту - тоже пусть привыкает.

Этот "фокус" нужно проделать несколько раз - животные воспринимают мир через обоняние и постепенно привыкнут к запаху друг друга и не будут воспринимать другого как чужака.

Спустя несколько дней, если оба ведут себя нормально, устраивайте встречу. Собаку нужно будет сначала посадить в переноску или же держать на поводке. Не пугайтесь, если поначалу кот и пес будут шипеть, рычать и лаять - это нормально. Вмешивайтесь только в случае явной агрессии. Первая встреча должна длиться всего несколько минут, но с каждым разом (через несколько часов или день) ее длительность можно увеличивать.

Чтобы кошка с собакой быстрее подружились, хозяину также важно правильно себя вести:

постарайтесь сохранять спокойствие в любой ситуации - животные очень чувствуют волнение;

не обделяйте вниманием никого из них;

кормите раздельно и в разных помещениях (хотя бы первое время) - так собака не будет отнимать еду у кошки;

гуляйте с собакой достаточно времени, чтобы она не надоедала коту.

Не забывайте также первое время следить за играми кота и собаки и при любом проявлении агрессии тут же пресекайте ее. Делайте это так, чтобы никто из этих двоих не почувствовал себя лишним или нелюбимым.

Что делать, если кот не принимает собаку

У котов иногда бывает ужасный характер - они начинают сильно ревновать и категорически отказываются принимать у себя дома нового соседа. Или же наоборот: у кота характер покладистый, но собака ему просто "садится на голову". Что делать в этом случае?

Чтобы скорректировать поведение животных, можно применить специальные средства, феромоны - они успокаивают и смягчают характер. Их можно приобрести в зоомагазине, но учтите, что у таких средств - накопительный эффект, их нужно использовать в течение некоторого срока, чтобы они начали работать. Не на всех действуют феромоны, но в большинстве случаев помогают сделать питомцев более спокойными.

В 99 случаях из 100 собаки с котами в конце концов уживаются - сначала притираются характерами и дерутся, но потом жизнь возвращается в мирное русло. Конечно, нет гарантии, что взрослая кошка и щенок станут закадычными друзьями, иногда они просто начинают соблюдать нейтралитет - что тоже неплохо. Если же вам "повезло" попасть в тот 1%, когда собака с котом стали злейшими врагами - не продолжайте экспериментов, а постарайтесь найти щенку новую семью.

Вас также могут заинтересовать новости: