Прежде всего нужно учитывать, что не все бытовые средства для уборки подходят именно для жилья, особенно для закрытых помещений.

Бытовая химия есть в любом доме, ведь все мы моем посуду, полы, окна, унитаз и стираем порошком вещи. Однако не все знают, как правильно хранить бытовую химию в ванной. Оказывается, существует ряд правил.

Ранее УНИАН рассказывал, почему нельзя выбрасывать втулки от туалетной бумаги, теперь же предлагаем вам узнать, как необходимо хранить средства бытовой химии и можно ли хранить бытовую химию на балконе. Оказывается, не все соблюдают правила использования бытовой химии. А это может закончиться очень плачевно.

Как хранится бытовая химия - основные правила

Прежде всего нужно учитывать, что не все бытовые средства для уборки подходят именно для жилья, особенно для закрытых помещений. А потому первое правило таково - внимательно читайте инструкцию перед покупкой бытового средства. Если химия подходит для использования в доме или квартире, вы можете ее использовать.

Видео дня

Когда вы принесли средство домой, ни в коем случае не отрывайте этикетку. Она всегда должна быть на емкости с бытовой химией. На ней вы найдете много важной информации, такой как температура или срок хранения стирального порошка. Помимо этого, на этикетке указывают, что делать, если то или иное средство попадает на кожу, в глаза или в желудок. Эта информация может спасти вам жизнь. Из этого плавно вытекает третье правило хранения - если вы думаете, во что перелить гель для стирки, то немедленно прекратите. Переливать бытовую химию, даже такую "безобидную" как средство для мытья посуды или стирки вещей, нельзя. Красивые баночки и бутылки не всегда предназначены для хранения химии.

Как хранить бытовую химию в ванной или на кухне

Этот вопрос заслуживает отдельной главы. Все дело в том, что задаваясь вопросом о том, где можно хранить бытовую химию или же где хранить моющие средства, не все следуют первому и второму правилам, описанным выше. Ответ на эти вопросы вы найдете на этикетке!

Существуют и общие правила:

В ванной не стоит хранить в открытых емкостях порошки для стирки. Они могут "впитать" влагу и потерять свои свойства.

Нельзя оставлять в ванной едкие вещества - хлорку, например. Вы можете случайно перепутать бутылочки.

Вся бытовая химия должна храниться в недоступном для детей месте, будь-то кухня или ванная. Выделите отдельные полки, которые закрываются на ключ. Только так вы обезопасите себя и своих детей от неприятностей.

Помните, что некоторые средства нужно держать подальше от источников тепла или даже прямых солнечных лучей. Определенные виды бытовой химии нельзя оставлять на холоде или же рядом со спиртосодержащими веществами. Температурный режим очень важен для моющих средств.

Можно ли использовать бытовую химию с истекшим сроком годности

Многие покупают бытовую химию впрок, однако при этом не учитывают, какой срок годности у моющих средств. В среднем, такая химия хранится около двух лет. А стиральный порошок лучше не держать открытым дольше одного года. Моющие средства для посуды хранятся около от 1 до 2 лет. Если вы не знаете, можно ли мыть посуду просроченным средством, но нашли в шкафу такой экземпляр, то стоит еще раз перечитать этикетку.

Вас также могут заинтересовать новости: