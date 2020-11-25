Вкусный и сытный вареный рис является основой большого количества блюд. В азиатских странах к этой крупе относятся очень бережно, там она заменяет хлеб и имеет множество правил готовки. Чтобы рис в блюде был вкусным и имел правильную консистенцию, нужно знать какие бывают виды риса и как их нужно варить.
Какие бывают виды риса
- Длиннозерный шлифованный - самый распространенный вид риса, который можно купить в любом магазине. Применяется в большинстве рецептов с рисом. Может быть пропаренным и непропаренным. Пропаренный рис используют для варки рассыпчатого риса, поскольку его крупинки не слипаются. Самый популярный сорт этого риса - басмати.
- Коричневый нешлифованный рис - имеет коричневатый цвет за счет оболочки крупинок, которая не удаляется при обработке. В этой оболочке содержится много питательных веществ, поэтому такая крупа считается более полезной.
- Рис жасмин - имеет тонкие зерна и приятный аромат. Из него готовят гарниры, пудинги, сладкие блюда и молочные каши. Жасминовый рис как правило не приправляют специями, чтобы не перебить его запах.
- Круглозерный рис - клейкий и крахмалистый рис, используется в ризотто, десертах, запеканках. Из этого риса готовят роллы и суши. Такой рис не нужно промывать перед варкой, чтобы сохранить его клейкость.
- Черный дикий рис - дорогой сорт риса из Тибета. Используют для приготовления блюд с мясом, рыбой и морепродуктами.
Пропорции воды для разных видов риса
Для варки используйте правильное соотношение крупы и воды для каждого вида риса:
- для длиннозёрного - 1:1,5–2;
- для среднезёрного - 1:2–2,5;
- для круглозёрного - 1:2,5–3;
- для пропаренного - 1:2;
- для коричневого - 1:2,5–3;
- для дикого - 1:3,5.
Сколько варится рис
Среднее время варки после закипания для разных видов риса:
- белый рис - 20 минут;
- пропаренный рис - 30 минут;
- коричневый рис - 40 минут;
- дикий рис - 40–60 минут.
Как варить рассыпчатый рис
Для приготовления возьмите пропаренный рис.
1. Промойте рис три раза холодной водой, чтобы он был менее крахмалистым.
2. Поставьте на плиту кастрюлю с подсоленной воды и доведите воду до кипения. Пропорции воды к рису указаны выше.
3. Всыпьте рис в кастрюлю и перемешайте, чтобы он не прилип ко дну.
4. Дождитесь, когда блюдо начнёт кипеть, убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой.
5. Варите до готовности под закрытой крышкой. Для рассыпчатого риса перемешивать крупу не нужно.
6. Когда рис приготовится, снимите кастрюлю с огня и оставьте 10–15 минут под крышкой. Если в рисе останется лишняя вода - её нужно слить.
Как варить рис жасмин
Читайте такжеКак сварить вкусную гречку: в мультиварке, кастрюле, микроволновке1. На 1 стакан риса возьмите 1,5 стакана воды.
2. Рис хорошо промойте под проточной водой.
3. Всыпьте в горячую воду и довести до кипения.
4. Варите рис на медленном огне 15 минут с закрытой крышкой.
5. В конце варки рис нужно аккуратно перемешать и оставить под крышкой на 5 – 10 минут.
Как варить рис на суши и роллы
1. Используйте круглозерный рис. На 1 стакан риса возьмите 1,5 стакана воды.
2. Положите рис в кастрюлю с холодной водой.
3. Доведите до кипения и варите на медленном огне 15 – 20 минут.
4. Очень важно не открывать крышку во время всего процесса варки.
5. Под конец приготовления приправить горячий рис рисовым уксусом, солью и сахаром.
Как варить рис в мультиварке
Выложите рис в чашу мультиварки. Долейте воду и специи. Закройте крышку и установите режим "Крупы", "Рис", "Плов" или "Гречка" (в зависимости от мултиварки). Примерное время варки риса составляет:
- для белого - 30 минут;
- для пропаренного - 30–40 минут;
- для коричневого - 50 минут;
- для дикого - 50–60 минут.
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