Время варки и пропорции воды отличаются для каждого вида риса.

Вкусный и сытный вареный рис является основой большого количества блюд. В азиатских странах к этой крупе относятся очень бережно, там она заменяет хлеб и имеет множество правил готовки. Чтобы рис в блюде был вкусным и имел правильную консистенцию, нужно знать какие бывают виды риса и как их нужно варить.

Какие бывают виды риса

Длиннозерный шлифованный - самый распространенный вид риса, который можно купить в любом магазине. Применяется в большинстве рецептов с рисом. Может быть пропаренным и непропаренным. Пропаренный рис используют для варки рассыпчатого риса, поскольку его крупинки не слипаются. Самый популярный сорт этого риса - басмати .

- самый распространенный вид риса, который можно купить в любом магазине. Применяется в большинстве рецептов с рисом. Может быть пропаренным и непропаренным. используют для варки рассыпчатого риса, поскольку его крупинки не слипаются. Самый популярный сорт этого риса - . Коричневый нешлифованный рис - имеет коричневатый цвет за счет оболочки крупинок, которая не удаляется при обработке. В этой оболочке содержится много питательных веществ, поэтому такая крупа считается более полезной.

- имеет коричневатый цвет за счет оболочки крупинок, которая не удаляется при обработке. В этой оболочке содержится много питательных веществ, поэтому такая крупа считается более полезной. Рис жасмин - имеет тонкие зерна и приятный аромат. Из него готовят гарниры, пудинги, сладкие блюда и молочные каши. Жасминовый рис как правило не приправляют специями, чтобы не перебить его запах.

- имеет тонкие зерна и приятный аромат. Из него готовят гарниры, пудинги, сладкие блюда и молочные каши. Жасминовый рис как правило не приправляют специями, чтобы не перебить его запах. Круглозерный рис - клейкий и крахмалистый рис, используется в ризотто, десертах, запеканках. Из этого риса готовят роллы и суши . Такой рис не нужно промывать перед варкой, чтобы сохранить его клейкость.

- клейкий и крахмалистый рис, используется в ризотто, десертах, запеканках. Из этого риса готовят . Такой рис не нужно промывать перед варкой, чтобы сохранить его клейкость. Черный дикий рис - дорогой сорт риса из Тибета. Используют для приготовления блюд с мясом, рыбой и морепродуктами.

Пропорции воды для разных видов риса

Для варки используйте правильное соотношение крупы и воды для каждого вида риса:

для длиннозёрного - 1:1,5–2;

для среднезёрного - 1:2–2,5;

для круглозёрного - 1:2,5–3;

для пропаренного - 1:2;

для коричневого - 1:2,5–3;

для дикого - 1:3,5.

Сколько варится рис

Среднее время варки после закипания для разных видов риса:

белый рис - 20 минут;

пропаренный рис - 30 минут;

коричневый рис - 40 минут;

дикий рис - 40–60 минут.

Как варить рассыпчатый рис

Для приготовления возьмите пропаренный рис.

1. Промойте рис три раза холодной водой, чтобы он был менее крахмалистым.

2. Поставьте на плиту кастрюлю с подсоленной воды и доведите воду до кипения. Пропорции воды к рису указаны выше.

3. Всыпьте рис в кастрюлю и перемешайте, чтобы он не прилип ко дну.

4. Дождитесь, когда блюдо начнёт кипеть, убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой.

5. Варите до готовности под закрытой крышкой. Для рассыпчатого риса перемешивать крупу не нужно.

6. Когда рис приготовится, снимите кастрюлю с огня и оставьте 10–15 минут под крышкой. Если в рисе останется лишняя вода - её нужно слить.

Как варить рис жасмин

Читайте такжеКак сварить вкусную гречку: в мультиварке, кастрюле, микроволновке1. На 1 стакан риса возьмите 1,5 стакана воды.

2. Рис хорошо промойте под проточной водой.

3. Всыпьте в горячую воду и довести до кипения.

4. Варите рис на медленном огне 15 минут с закрытой крышкой.

5. В конце варки рис нужно аккуратно перемешать и оставить под крышкой на 5 – 10 минут.

Как варить рис на суши и роллы

1. Используйте круглозерный рис. На 1 стакан риса возьмите 1,5 стакана воды.

2. Положите рис в кастрюлю с холодной водой.

3. Доведите до кипения и варите на медленном огне 15 – 20 минут.

4. Очень важно не открывать крышку во время всего процесса варки.

5. Под конец приготовления приправить горячий рис рисовым уксусом, солью и сахаром.

Как варить рис в мультиварке

Выложите рис в чашу мультиварки. Долейте воду и специи. Закройте крышку и установите режим "Крупы", "Рис", "Плов" или "Гречка" (в зависимости от мултиварки). Примерное время варки риса составляет:

для белого - 30 минут;

для пропаренного - 30–40 минут;

для коричневого - 50 минут;

для дикого - 50–60 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова