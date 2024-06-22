Неправильное использование зарядки для смартфона может стать причиной быстрой поломки батареи.

Каждый человек заряжает телефон по-разному - одни люди постоянно держат гаджет на зарядке, другие пользуются ей, только если смартфон "сел" полностью. УНИАН расскажет, как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею.

Почему нельзя заряжать телефон до 100%

Специалисты по ремонту смартфонов четко отвечают, можно ли заряжать телефон до 100%. Многие из них считают, что такая привычка пагубна для батареи - лучше всего держать заряд гаджета в диапазона 40-80%. Это позволит не так сильно нагружать батареи и продлить срок ее службы. Если вы постоянно заряжаете смартфон до 100%, то телефон находится в максимальном напряжении, а это негативно сказывается на его функционале.

Как заряжать телефон категорически нельзя - главные ошибки

Существует несколько правил, как безопаснее заряжать телефон и от каких действий лучше отказаться, чтобы не понести любимый гаджет в сервисный центр.

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Прямые солнечные лучи и жара

Если в помещении, где вы собрались зарядить телефон, слишком жарко, то, оказавшись на зарядке, гаджет будет нагреваться сильнее обычного. То же самое произойдет, когда он окажется под прямыми солнечными лучами. Именно поэтому для безопасной зарядки выберите место в тени, а если есть возможность, то охладите помещение.

Активация любых программ

Немногие люди знают, почему нельзя одновременно заряжать и использовать телефон. Все дело снова в перегреве - зарядное устройство не может увеличивать уровень заряда без повышения температуры батареи. Если в этот момент вы будете пользоваться телефоном, то он нагреется еще сильнее, а это в итоге приведет к поломке гаджета (например, он может начать "виснуть" или выключаться сам по себе).

Отсутствие оригинальной зарядки

Дешевые аналоги часто не особенно качественные - они могут негативно влиять на батарею, на разъем, а также окисляться, подвергая риску микросхемы внутри устройства. Нередки ситуации, когда бюджетные зарядки позволяют быстрее "обновить" батарею, но они же ускоряют ее износ. Поэтому лучше всегда пользоваться тем зарядным устройством, что вы купили вместе с телефоном.

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