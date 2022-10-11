Можно ли заморозить помидоры впрок и как правильно это сделать - узнайте в материале УНИАН.

Заморозка помидоров на зиму - пункт в чек-листе заготовок многих украинских хозяюшек. Это быстро и практично, к тому же, позволяет иметь доступ к свежим овощам за рамками летнего сезона. УНИАН расскажет, как заморозить помидоры на пиццу, а также для борща или салата.

Ранее мы говорили о том, как заморозить кабачки на зиму для жарки.

Как заморозить помидоры в морозильной камере в виде пюре

Тщательно вымойте помидоры, разрежьте их на несколько частей и удалите плодоножки. Затем пересыпьте в блендер и измельчите в пюре. Если такого устройства у вас нет, то можно воспользоваться мясорубкой. Идеальная емкость для заморозки - силиконовые формочки, но подойдут и пластиковые стаканчики. Все, что вам нужно - это разлить томатное пюре по формочкам, поставить их на ровную доску или тарелку, а затем убрать в морозилку.

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Как заморозить помидоры кубиками или кружочками

Вымыть помидоры, нарезать их так, как вам хочется - кубиками или кружочками. Толщина слайсов - 1.5 см, при любых других пропорциях помидоры могут размякнуть во время разморозки. Далее - застелить тарелку или доску пищевой пленкой, выложить помидоры в один слой. Сверху накрыть пленкой или пакетом и выложить следующий слой. В таком виде отправить их в морозилку на несколько часов. Когда помидоры замерзнут, их можно переложить в пакеты или пластиковые контейнеры.

Как заморозить помидоры целиком - лайфхак

Замораживание помидоров целиком - вариант зимней заготовки, не менее популярный, чем нарезка их кусочками. Вам нужно вымыть помидоры и обсушить их. Затем выложить в целлофановый пакет так, чтобы они не касались друг друга, и положить в морозилку. Когда помидоры замерзнут, можно достать пакет и сжать его, чтобы овощи легли кучкой - так они будут занимать меньше места в морозилке и не прилипнут друг к другу.

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