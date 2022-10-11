Можно ли замораживать кабачки впрок и как лучше всего это сделать - узнайте в материале УНИАН.

Свежий кабачок - настоящий кладезь полезных веществ, витаминов и минералов. Заморозка кабачков на зиму - хороший вариант обеспечить себя здоровой пищей, ведь при заморозке овощ сохраняет все свои свойства. УНИАН расскажет, в каком виде можно заморозить кабачки, чтобы наслаждаться ими зимой.

Ранее мы говорили о том, как сделать маринованные кабачки на зиму.

Как заморозить кабачки на зиму для жарки кубиками

Кабачки тщательно вымыть и срезать плодоножки, нарезать овощ кубиками. Вскипятить воду, опустить в нее кабачки на 2-3 минуты. Слить кипяток вместе с кабачками на дуршлаг, пересыпать овощи в глубокую емкость и залить ледяной водой. Снова слить воду, переложить кабачки на бумажное полотенце, дождаться полного высыхания.

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Взять плоское блюдо или противень, застелить пленкой, выложить кабачки слоем и отправить в морозилку на 3-4 часа. Когда овощи заморозятся, пересыпать их в пакет или переложить в контейнер и снова поставить в морозильную камеру.

Как заморозить кабачки кружочками - рецепт

Кабачки вымыть, нарезать кружочками, толщина которых будет минимум 0.7 см, вскипятить воду, опустить в нее кабачки на 2-3 минуты. Слить кипяток вместе с кабачками на дуршлаг, пересыпать овощи в глубокую емкость и залить ледяной водой.

Снова слить воду, переложить кабачки на бумажное полотенце, дождаться полного высыхания. Разложить кабачки на плоском блюде, застеленном пищевой пленкой. Оставить в морозилке на 3-4 часа, затем переложить в контейнер или пересыпать в пакет.

Как заморозить кабачки на зиму для оладий в натертом виде

Тертые кабачки можно заморозить двумя способами. В первом случае нужно вымыть овощи, натереть на терке, через марлю отжать жидкость. Сложить в пакеты, убрать из них воздух и спрятать в морозилку. Если хотите замораживать термически обработанные тертые кабачки, то следуйте инструкции:

кабачки натереть на крупной терке и вскипятить воду;

поставить глубокую миску, сверху - сито, переложить туда кабачковую массу;

обдать кипятком, погружая сито с кабачком в горячую воду;

подержать в горячей воде кабачок, затем быстро переложить в воду со льдом;

полностью остудить кабачки в воде и отжать их, прижимая к стенкам сита;

натертый кабачок переложить в пакет так, чтобы получился ровный плоский пласт.

ВАЖНО: отжимать кабачки руками категорически не рекомендуется - мягкие, они более подвержены деформации и могут превратиться в кашицу.

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