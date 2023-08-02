Рассказываем, как вытащить глубокую занозу без боли и за пару минут.

Занимаясь домашними делами, строительством или просто отдыхая на природе, велики шансы "загнать" в палец занозу. Многие по привычке начинают ковырять кожу иголкой, но есть несколько более гуманных способов избавления от инородного тела. УНИАН расскажет, как вытащить занозу глубокую и не очень быстро и легко.

Как вытащить занозу, если она глубоко засела

Наши бабушки делятся советами, как вытащить занозу из стопы или другой части тела, если ее не видно. Ковыряться в ранке чем-то острым, в том числе иголкой, не вариант - лучше использовать более приятные методы.

Пищевая сода

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Приготовьте кашицу, растворив в нужном количестве воды 1\4 столовой ложки порошка. Нанесите на поврежденный участок тела, обмотайте бинтом и оставьте на сутки. Снимите повязку и посмотрите на ранку - заноза должна выйти, и вы сможете легко достать ее пинцетом. Если такого не произошло, и заноза продолжает "сидеть" глубоко, повторите компресс снова.

Банановая или картофельная кожура

Этот вариант хорош тем, что шкурки бананов, как и пищевая сода, заставляют кожу набухать, а она, в свою очередь, выталкивает занозу. Вам нужно отрезать или оторвать кусок кожуры, затем приложить ее к нужному участку тела. Заклеить пластырем или обмотать бинтом, оставить на ночь или на сутки, снять повязку и вытащить занозу пинцетом.

Соль

Этот природный консервант отлично воздействует на любые бактерии, убивая их, в том числе, и на те, что попадают в кожу вместе с занозой. Вам нужно намочить немного соли, смазать получившейся кашицей ранку и обмотать бинтом. Через сутки снять повязку и достать занозу.

Как вытащить занозу народными средствами, если она на поверхности

Не всегда кусочек инородного тела оказывается глубоко в кожных покровах, иногда его можно сразу увидеть, но трудно достать. И для таких случаев подсказываем, как вытащить занозу без иголки:

перекисью или белым уксусом - обработайте ранку перекисью водорода, когда средство начнет пениться, заноза "выйдет" сама;

- обработайте ранку перекисью водорода, когда средство начнет пениться, заноза "выйдет" сама; эфирным маслом - добавьте пару капель в емкость с водой, замочите там палец на 2-5 минут, когда заноза начнет подниматься наверх, достаньте ее пинцетом;

- добавьте пару капель в емкость с водой, замочите там палец на 2-5 минут, когда заноза начнет подниматься наверх, достаньте ее пинцетом; бутылкой - налить в емкость горячую воду, держать палец над паром, слегка сдавливая кожу вокруг занозы, дождаться, пока она выйдет сама, или ускорить процесс, подцепив зубочисткой.

Еще один полезный лайфхак, как вытащить занозу - это использовать медицинский шприц. На нем нужно срезать "носик" до основания, прижать к месту с занозой и потянуть за поршень. Под давлением заноза выйдет сама, но только при условии, что она находится вертикально, а не горизонтально.

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