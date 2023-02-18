Даже опытные садоводы допускают эти оплошности - из-за них урожай огурцов в два раза ниже.

Перед началом огородного сезона многие дачники ищут ответ на вопрос о том, как правильно выращивать огурцы в открытом грунте, теплице или на рассаду. Даже зная тысячу вариантов, все равно можно ошибиться и получить не такой богатый урожай, как хотелось бы. УНИАН расскажет, как выращивать огурцы в домашних условиях, чтобы ожидания оправдались.

Ранее мы говорили о том, как вырастить рассаду помидор.

Что нужно делать, чтобы был хороший урожай огурцов - главные правила

Огурцы нельзя назвать самой привередливой культурой, однако, и за ней нужен уход. Важно не только знать об основных правилах, но и не допускать обидных ошибок:

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чрезмерной влажности - в стаканчиках для рассады нужно делать отверстия на дне, а огурцы в открытом грунте поливать раз в два дня;

- в стаканчиках для рассады нужно делать отверстия на дне, а огурцы в открытом грунте поливать раз в два дня; недостатка удобрений - нужно использовать разрыхляющие и питательные компоненты (биогумус, золу или навоз);

- нужно использовать разрыхляющие и питательные компоненты (биогумус, золу или навоз); игнорирования вытягивания огурцов - стебель нужно согнуть ближе к земле и присыпать почвой (так растение получит больше питательных компонентов);

- стебель нужно согнуть ближе к земле и присыпать почвой (так растение получит больше питательных компонентов); несоблюдения температурного режима - для семян обеспечьте 25°C, а для растений в открытом грунте - 20-22°C.

Кроме того, огурцы, как и любые другие живые растения, стоит поддерживать в периоды стресса. Колебания температуры, смена погодных условий, пересадка и другие факторы воспринимаются огурцами, как повод для паники. Используйте янтарную кислоту - хватит двух грамм на 10 литров воды. Сделайте такой раствор и поливайте им корни огурцов, а также опрыскивайте сами растения - они будут вам благодарны и дадут хороший урожай.

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