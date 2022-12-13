УНИАН собрал советы о том, как выбрать теплое одеяло, под которым вы точно не замерзнете.

С наступлением морозов и перебоями с отоплением в домах многие украинцы закутываются в несколько одеял. Чтобы спастись от морозов дома и не мерзнуть ночью, достаточно купить одно теплое одеяло с качественным наполнителем. УНИАН перечислил самые теплые материалы для одеял, которые согреют даже в сильные морозы.

Одеяла из перьев и пуха

Пуховые одеяла признаны самыми теплыми из всех. Они хорошо пропускают воздух, благодаря чему происходит теплообмен и под одеялом поддерживается комфортная температура. Пуховые одеяла могут вызвать аллергию, но изделия с европейской маркировкой "NOMITE" являются гипоаллергенными.

Эксперты советуют выбирать пуховые одеяла с натуральным чехлом, поскольку синтетические хуже удерживают тепло. Лучшим материалом по соотношению цены и качества считаются перья гуся и утки.

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Шерстяные одеяла

Одеяла из шерсти легкие и хорошо пропускают воздух, под ними тело не потеет. Хорошо сохраняют тепло, хотя по теплоизоляционным свойствам шерстяные одеяла немного уступают изделиям из пуха. Обладают лечебными и обезболивающими свойствами, полезны при ревматизме и артрите. Недостатком шерстяных одеял является необходимость регулярной чистки и уязвимость перед молью.

Хороший вариант по соотношению цены и качества - одеяло из овечьей шерсти.

Синтетические одеяла

Одеяла с синтетическими наполнителями простые в уходе, недорогие, очень легкие и достаточно теплые. Их можно стирать в машинке. Недостаток синтетических одеял - плохая терморегуляция. Они не подойдут людям, которые часто потеют ночью.

Лучшие материалы для синтетических одеял - синтепон, холлафайбер, комфорель.

Ватные одеяла

Одеяла с наполнителем из ваты очень теплые и приятные для тела, а также не вызывают аллергии. Но в наши дни такой материал не очень популярен. Такие изделия очень тяжелые, их трудно стирать. Также ватные одеяла легко накапливают пыль и влагу, и со временем могут приобрести неприятный запах.

Одеяла из шелка и кашемира

Такое одеяло прослужит вам круглый год, поскольку хорошо подстраиваются под температуру тела. Летом под ними прохладно, а зимой - очень тепло. Одеяла из шелка и кашемира очень легкие, не вызывают аллергии и впитывают пот. Самый большой недостаток таких одеял - высокая цена.

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