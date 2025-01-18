Одна специя превращает суп в произведение искусства.

Большинство людей постоянно ест суп - гороховый считается одним из самых популярных и несложных в приготовлении, особенно если вы покупаете брикетный полуфабрикат. Узнайте, как улучшить вкус горохового супа буквально за 2 минуты.

Как варить гороховый суп - хитрость, проверенная годами

Для того чтобы понять, как сварить гороховый суп идеально, важно правильно выполнять все этапы приготовления. Во-первых, если готовите гороховый суп с копченостями, то обязательно тщательно проваривайте мясо отдельно. Как правило, на это уходит примерно полчаса или чуть больше.

Только потом, не доставая мясо, нужно выложить к нему набухший горох и после закипания варить еще 40-50 минут. Любую пенку необходимо убирать шумовкой, тогда цвет супа будет более привлекательным.

Видео дня

Но главный секрет кроется в ингредиенте, который почти никто не использует, а он очень сильно влияет на вкус. Чтобы получить невероятно вкусный и ароматный гороховый суп, нужно за 2 минуты до окончания готовки всыпать куркуму или паприку, или добавить лавровый лист. Затем накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться - эти специи превратят обычное первое блюдо в произведение искусства.

Очень вкусный гороховый суп - рецепт

Действительно вкусный суп получится, если вы возьмете:

триста граммов сушеного гороха;

один килограмм свиных ребрышек (копченых);

две-три подкопченных колбаски или сосиски;

две-три картофелины;

одна морковь;

один лук;

соль, перец, куркума, паприка, лавровый лист;

три литра воды;

петрушка или укроп;

30 граммов растительного масла.

Запоминайте, как приготовить гороховый суп с копченостями.

Взять большую кастрюлю, налить воду, довести ее до кипения. Все копчености нарезать кубиком. В кипящую воду выложить ребра, варить 30 минут, потом добавить предварительно замоченный горох и готовить еще полчаса.

Очищенный картофель нарезать кубиком, положить в кастрюлю, предварительно достав оттуда ребра. Накрыть гороховый суп крышкой, варить 15 минут. Копченые сосиски нарезать кубиком или кружочками, свиные ребрышки разобрать на мясо.

Сделать зажарку из овощей, добавить ее вы суп вместе с копченостями. Посолить, поперчить, варить под крышкой еще 10 минут. Затем всыпать куркуму, паприку и лавровый лист, оставить суп настаиваться 5-10 минут, а затем посыпать зеленью и подать к столу.

Вас также могут заинтересовать новости: