Что надо сделать, чтобы избавиться от неприятного запаха полотенец – узнайте в материале.

Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с проблемой, когда полотенца начинают неприятно пахнуть. Мы собрали для вас полезные советы и рекомендации о том, как вернуть свежесть полотенцам.

Ранее мы писали о том, для чего кладут пакет в стиральную машину, раскрыв эффективность этого секретного метода.

Как правильно стирать банные полотенца – полезные советы

Всем известно, что полотенца нужно часто стирать, дабы сохранить их свежесть. Но иногда случается так, что даже высохшие после стирки полотенца имеют весьма неприятный запах. Причина этой проблемы - бактерии, которые остаются в волокнах материала полотенец, имеющих затхлый запах сырости.

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Чтобы убрать неприятный запах от полотенец, обязательно нужно знать правила стирки в машинке.

При стирке полотенец ни в коем случае не надо использовать режим с экономией воды.

Грязные полотенца надо стирать сразу и не давать им залеживаться.

Для стирки полотенец лучше пользоваться качественными и хорошими средствами, желательно жидкими, а не порошками.

Оптимальый режим для стирки - тот, в котором температура воды не более 40 градусов. При этом, необходимо прочитать информацию на ярлыке.

Сушку полотенец нельзя осуществлять в режиме с максимальными оборотами барабана стиралки.

Лучше всего сушить полотенца на улице или балконе, вывешивая их в солнечную погоду. Где точно не стоит оставлять мокрые полотенца - так это в закрытых помещениях квартиры без циркуляции воздуха.

Как убрать неприятный запах с махровых полотенец - эффективные средства

Чтобы вывести неприятный запах из полотенец, существует несколько действенных и эффективных способов.

Ответ на вопрос, можно ли стирать полотенца с лимонной кислотой, однозначно положительный, но есть несколько обязательных нюансов для применения данного средства. Сначала нужно постирать полотенца с помощью простого хозяйственного мыла в горячей воде. Чтобы избавиться от запаха полотенец лимонной кислотой, ее надо насыпать на загрязненные места полотенца и подождать где-то полчаса, пока она впитается. Затем - прополоскать вручную уже в холодной воде.

Также можно использовать уксус от запаха. Полотенца перед стиркой следует замочить в растворе с уксусом: 250 мл на 10 л воды. Через несколько минут вещи можно положить в машинку для стирки.

Смесь уксуса с содой хорошо поможет в устранении неприятного запаха, исходящего от полотенец. Изделия нужно около 5 минут подержать в растворе, состоящем из уксуса и соды: на каждые 8 л воды 1 стакан средства. После начала стирки, когда вода будет горячей, машинку надо поставить в режим паузы, чтобы волокна полотенец напитались содой и уксусом. По истечении часа стирку можно продолжить уже в стандартном режиме.

Для избавления от плохого запаха полотенец на помощь придет микроволновая печь: их достаточно подержать в микроволновке одну минуту, а потом обязательно после этого постирать в теплой воде.

Также полотенца можно прокипятить, поскольку любые бактерии гибнут при воздействии высоких температур. Такой метод подходит только для изделий из натуральных тканей. Для кипячения полотенец можно взять большую кастрюлю или же стиральную машину, используя режим с подогревом воды до 90-95 градусов.

Хорошим средством для избавления от неприятного запаха полотенец считается отбеливатель, в котором нужно их замочить перед стиркой в машинке. Важно четко следовать инструкции относительно дозировки и времени, чтобы не испортить их.

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