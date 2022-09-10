У каждой хозяйки точно есть несколько проверенных лайфхаков для идеальной стирки. Что только не кладут в стиральную машину: соду, соль и даже лавровый листок, но пробовали ли вы стирку с полиэтиленовым пакетом?
Об этом лайфаке известно небольшому числу хозяек, но его эффективность просто поражает. УНИАН рассказывает об этом секретном методе.
Для чего кладут пакет в стиральную машину
Стиральная машинка - вещь не дешевая, поэтому всем хочется как можно дольше ее эксплуатировать. Впрочем, частая стирка ворсистых вещей, или шерстяных может повредить механизму. Перед тем, как включить стиральную машинку - положите в барабан полиэтиленовый пакет.
Избежать поломок из-за остатков стирки проблемных вещей вам поможет обычный пакет. Нет, его кладут в машину не для того, чтобы постирать - у него более важная миссия.
Как это работает
Во время стирки образуется статическое электричество из-за трения одежды между собой и поверхностью барабана. Во время этого процесса полиэтиленовый пакет притянет к себе волосы, шерсть животных, ворс и весь имеющийся текстильный мусор.
Помните: кладите в машину нецветной полиэтиленовый пакет, иначе он покрасит одежду.
Полиэтиленовый пакет не только убирает нежелательный мусор и ворс, но и значительно облегчает работу фильтров машинки. Кстати, если вы ищете, как собрать шерсть в стиральной машине, то лучшего лайфака вы не найдете.
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