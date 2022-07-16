Можно ли чистить свеклу перед варкой и как сварить ее на плите, в микроволновке или духовке - узнайте в материале УНИАН.

Обычно, свекла варится очень долго - это знают все, кто хоть раз в жизни делал винегрет. Однако, есть несколько способов, как сварить ее быстрее, для этого можно воспользоваться нашими рекомендациями. УНИАН расскажет, как быстро сварить большую свеклу для приготовления блюда.

Ранее мы говорили о том, в чем польза и вред свеклы.

Вне зависимости от того, какой способ вы выберете, помните, что свеклу перед варкой чистить нельзя. Также лучше выбирать овощи небольшого размера, с тонкой кожицей, без признаков гнили и повреждений.

Сколько варить свеклу в кастрюле на плите

Если вы хотите отварить свеклу классическим способом, на это у вас уйдет 2 часа. Возьмите кастрюлю, налейте в нее холодной воды и выложите овощи. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и оставьте на 2 часа. Если вам хочется, чтобы свекла не потеряла яркий цвет, добавьте 1\4 л лимонного сока на 1 л воды в кастрюле.

Второй способ - экспресс-варка на плите. Если будете варить таким образом, это займет около 40 минут. В таком случае вам нужно опустить свеклу в уже кипящую воду, добавить растительное масло и не уменьшать огонь. После того, как свекла отварится в течение 30 минут, ее нужно резко остудить холодной водой и подержать там 10-15 минут. Перепад температуры охладит овощ и позволит ему дойти до готовности.

Как варить свеклу в мультиварке

В зависимости от того, какой мультиваркой вы пользуете, время варки свеклы будет варьироваться от 40 до 60 минут.

Хороший вариант - приготовить овощ в режиме "Варка на пару", "Тушение" или "Варка". Свеклу нужно вымыть, положить на специальную решетку в мультиварке, а на дно чаши налить воды. Закрыть мультиварку, установить режим пароварки и забыть о свекле на 40 минут. Если по истечение указанного времени свекла жесткая, то включите прибор еще на 20 минут.

Как варить мягкую свеклу в духовке или микроволновке

В духовке у вас получится приготовить свеклу за 20-25 минут. Свеклу вымойте, обсушите, смажьте растительным маслом и оберните каждый овощ в фольгу. Затем выложить свеклу на противень и запекать при 190 °С 20 минут.

В микроволновке свекла варится недолго - в микроволновках с мощностью 1 000 и более ватт свекла сварится за 8–10 минут. Свеклу вымыть, выложить на стеклянную тарелку, по краям оставляя большие корнеплоды, а в центр положив маленькие. На дно емкости вылить 3 ст.л воды, а овощи накрыть специальной крышкой для микроволновки. Если хотите еще больше увеличить время приготовления свеклы, выложите ее в полиэтиленовый мешок и завяжите его - тогда крышка вам не будет нужна.

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