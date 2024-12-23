Разгадайте магию рождественской кутьи, благодаря которой эта каша получается такой вкусной.

Уже скоро украинцы отметят зимние праздники, на которые по традиции обязательно готовится кутья на Рождество. Ароматная сытная каша символизирует связь с предками и богатство нашей земли. И хотя общий рецепт блюда хорошо известен, именно нюансы делают его таким вкусным.

Мы расскажем, как сварить кутью, рецепт которой попросят все родные. Запомните давние традиции приготовления от наших предков.

Как варить пшеницу на кутью

Пшеница - главный компонент ритуальной каши. Хотя в наше время кутью готовят из пшена, перловки, булгура и даже риса.

Наши предки брали для кутьи грубую необработанную пшеницу, которую вручную перетирали от половы. Затем зерна нужно промыть и замочить на несколько часов, а лучше - на ночь. Варили пшеницу 4-5 часов на медленном огне. Для приготовления обязательно брали самую чистую родниковую воду.

Сколько варить пшеницу на кутью - зависит от сорта. Сейчас в магазинах продают шлифованные и пропаренные крупы, которые варятся от 20 до 60 минут. Обычно время приготовления указывается на упаковке. Во время варки посолите пшеницу, когда она будет наполовину готовой.

С готовой крупы слейте воду (если осталась после варки) и оставьте остывать. Если готовите кутью не на Сочельник, а в Рождество, когда уже закончился пост, то можно добавить сливочное масло.

Как приготовить мак на кутью

При приготовлении мака тоже есть несколько секретов. Очень важно, чтобы зерна были свежими - иначе будут горчить. Мак тоже нужно замочить в кипятке минимум на 2-3 часа или на ночь, чтобы он размягчился. Затем зерна перетирают в кашицу любым удобным способом - ступкой, блендером или кофемолкой или мясорубкой. Если масса слишком густая - влейте немного воды.

Перетертый мак заправьте мёдом и по желанию разбавьте водой. После этого его можно добавлять кашу.

Мак можно не замачивать и не перетирать, если хотите упростить рецепт. В таком случае добавьте зерна к горячей свежесваренной пшенице.

Что ещё добавить в кутью

Традиции приготовления блюда в разных регионах отличаются. Во многих регионах к кутье готовят узвар - остывшим заправляют готовое блюдо. Чтобы напиток был насыщенным, добавьте в него сухофрукты, изюм, ягоды и специи.

Добавки в кутью могут быть такими:

орехи - грецкие, миндаль, фундук;

сухофрукты - изюм, курага, чернослив;

сушеные ягоды;

цукаты;

цитрусы;

специи - корица, ваниль, кардамон.

Смешайте любимые ингредиенты с пшеницей, маком и медом. Залейте блюдо узваром и подавайте на праздничный стол. В холодильнике готовая кутья хранится не более 3 дней.

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