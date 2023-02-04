В какую воду засыпать гречку и почему - читайте в материале УНИАН.

В какую воду закидывать гречку - холодную, горячую или заливать кипятком? У всех хозяек на этот счет разное мнение. Поэтому мы решили разобраться, в воде какой температуры нужно все-таки варить гречку, чтобы она получилась и вкусной, и рассыпчатой.

Ранее мы уже рассказывали, как правильно варить гречку - несколько кулинарных лайфхаков для идеальной каши.

В какую воду закидывать гречку - холодную, горячую или кипяток

Готовить гречку в холодной воде можно, но не совсем правильно, говорят опытные хозяйки. И вот как это объясняют. Дело в том, что если гречку бросить в холодную воду, то ядра гречихи раскисают, и каша получается вязкой. И наоборот - если гречку закинуть в кипяток, она не раскисает, а гречневая каша получается рассыпчатой.

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Поэтому добавлять крупу в воду советуют после того, как она закипит. После этого температуру нужно убавить до минимума, а кастрюлю накрыть крышкой - крупа не должна бурлить при варке.

Какой водой заливать гречку на ночь и как потом варить

В то же время предварительно замачивать гречку нужно в холодной воде. Замоченная крупа сварится намного быстрее. Но засыпать ее потом все-таки лучше в кипяток.

Напомним, что пропорция гречки и воды - 1:2,5.

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