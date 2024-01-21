Коммуникации и средства связи с социальным миром для современного человека перестали быть чем-то уникальным и сверхъестественным, и это не удивительно.

На данный момент широкополосный интернет покрывает всю территорию нашей планеты, и даже частично выходит за ее пределы. Но не все так просто, а в особенности это касается бытовых сетей домашнего использования. Слабый сигнал вай фай - это проблема, с которой очень часто сталкиваются рядовые пользователи сети интернет, но расстраиваться не стоит - УНИАН расскажет, как усилить сигнал роутера в доме.

Как увеличить сигнал роутера - проверенные методы

Периодически так случается что домашний интернет работает с низкой скоростью, причиной этому может послужить множество факторов, от плохих погодных условий до магнитных бурь. Они своими колебаниями создают помехи для волновой передачи, которая происходит по технологии вай фай. К сожалению, не на все факторы мы можем повлиять самостоятельно, но кое-что все же сделать можно.

Создаем дополнительную антенну

Радиочастоты, которые излучает антенна роутера, не всегда обладают достаточной мощностью для передачи, особенно когда интернет использует более одного устройства. Простой методикой решения вопроса, как усилить сигнал роутера в домашних условиях, может послужить обычная пищевая фольга - как усилить сигнал роутера с помощью фольги, разобраться несложно. Оторвите небольшую часть от рулона с фольгой, скрутите трубочку вокруг выступающей из роутера антенны, сделайте это так, чтобы фольга покрывала антенну полностью, но не была обжата слишком плотно, перезагрузите роутер и проверьте уровень сигнала на вашем устройстве. Фольга создает дополнительный электромагнитный резонанс, что в свою очередь оказывает благоприятное влияние на силу радиоволн.

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Сокращаем расстояние

Если у вас не оказалось фольги, но вы хотите знать, как улучшить сигнал вай фай, попробуйте сократить расстояние между роутером и используемым устройством. Слабый сигнал вай фай может быть следствием помех между волнами, попробуйте переместить роутер максимально близко к месту, где располагается используемое вами устройство, тем самым длина радиоволны станет короче, и скорость интернета увеличится

Не перегружаем роутер

Так как усилить сигнал вай фай без замены оборудования, либо улучшения проводимости антенны получается далеко не у каждого, вот еще один секрет, которым стоит воспользоваться, чтобы понять, как сделать сигнал роутера сильнее. Не перегружайте роутер, это может спровоцировать его перегрев, а соответственно ухудшение передачи волн между устройствами.

Стандартный роутер с одной антенной способен сохранять стабильную скорость для двух устройств, если же вы используете больше, и ищете возможность, как увеличить сигнал роутера без дополнительных затрат, тогда приведенные выше лайфхаки именно для вас.

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