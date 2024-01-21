Как усилить сигнал роутера - лайфхаки / фото ua.depositphotos.com

На данный момент широкополосный интернет покрывает всю территорию нашей планеты, и даже частично выходит за ее пределы. Но не все так просто, а в особенности это касается бытовых сетей домашнего использования. Слабый сигнал вай фай - это проблема, с которой очень часто сталкиваются рядовые пользователи сети интернет, но расстраиваться не стоит - УНИАН расскажет, как усилить сигнал роутера в доме.

Как увеличить сигнал роутера - проверенные методы

Периодически так случается что домашний интернет работает с низкой скоростью, причиной этому может послужить множество факторов, от плохих погодных условий до магнитных бурь. Они своими колебаниями создают помехи для волновой передачи, которая происходит по технологии вай фай. К сожалению, не на все факторы мы можем повлиять самостоятельно, но кое-что все же сделать можно. 

  • Создаем дополнительную антенну

Радиочастоты, которые излучает антенна роутера, не всегда обладают достаточной мощностью для передачи, особенно когда интернет использует более одного устройства. Простой методикой решения вопроса, как усилить сигнал роутера в домашних условиях, может послужить обычная пищевая фольга - как усилить сигнал роутера с помощью фольги, разобраться несложно. Оторвите небольшую часть от рулона с фольгой, скрутите трубочку вокруг выступающей из роутера антенны, сделайте это так, чтобы фольга покрывала антенну полностью, но не была обжата слишком плотно, перезагрузите роутер и проверьте уровень сигнала на вашем устройстве. Фольга создает дополнительный электромагнитный резонанс, что в свою очередь оказывает благоприятное влияние на силу радиоволн.

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  • Сокращаем расстояние

Если у вас не оказалось фольги, но вы хотите знать,  как улучшить сигнал вай фай, попробуйте сократить расстояние между роутером и используемым устройством. Слабый сигнал вай фай может быть следствием помех между волнами, попробуйте переместить роутер максимально близко к месту, где располагается используемое вами устройство, тем самым длина радиоволны станет короче, и скорость интернета увеличится

  • Не перегружаем роутер

Так как усилить сигнал вай фай без замены оборудования, либо улучшения проводимости антенны получается далеко не у каждого, вот еще один секрет, которым стоит воспользоваться, чтобы понять, как сделать сигнал роутера сильнее. Не перегружайте роутер, это может спровоцировать его перегрев, а соответственно ухудшение передачи волн между устройствами.

Стандартный роутер с одной антенной способен сохранять стабильную скорость для двух устройств, если же вы используете больше, и ищете возможность, как увеличить сигнал роутера без дополнительных затрат, тогда приведенные выше лайфхаки именно для вас.

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