Неприятный запах из стиральной машинки - довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются большинство хозяек. Как от него избавиться - читайте ниже.

Стиральные машинки - незаменимые устройства в жизни каждой современной хозяйки. С их помощью можно быстро и качественно отстирать различные загрязнения и придать вещи ухоженный вид. Однако многие замечают, что после некоторого времени в ней появляется неприятный запах, и ничто не расстраивает сильнее, если после стирки он остается на вещах. Почему пахнет тухлятиной из стиральной машины и как устранить этот запах - объясняем ниже.

Ранее УНИАН писал о том, зачем добавлять уксус во время стирки. Советуем ознакомиться и с этим материалом.

Почему идет неприятный запах из стиральной машины - причины

Зачастую, неприятный запах в стиральной машинке появляется при ее неправильной эксплуатации. Согласитесь, далеко не каждая хозяйка использует стиральный порошок, который предназначен только для машинок "автомат" или же отмеряет его строго по инструкции. Однако это имеет свои последствия.

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Все дело в том, что из-за неправильно подобранного средства для стирки или большой дозировки в машинке во время стирки образуется очень много пены, которая оседает в труднодоступных местах. Из-за этого в барабане и уплотнителе образуется плесень, что приводит к появлению неприятного запаха. Кроме того, плесень опасна для здоровья.

Еще одна причина, почему после стирки в стиральной машине воняют вещи может заключаться в том, что машинка часто стирает на низких температурах. Из-за этого средство не справляется с бактериями, которые могли быть на одежде. Часто сами производители "стиралок" советуют использовать во время стирки кондиционер, чтобы у ваших вещей был более приятный аромат.

Однако и это далеко не все причины. Часто люди жалуются на запах канализации в стиральной машинке. В таком случае наиболее вероятной проблемой является засор в сливном шланге и канализационной трубе. Из-за этого вода из машинки уходит плохо и может оставаться в ней. А влажная среда, как известно, лучший друг плесени и других бактерий.

Кроме того, запах может появиться, если достать одежду не сразу после окончания стирки. Тогда можно почувствовать отчетливый аромат затхлости. Но здесь уже все зависит от самого человека.

Запах в стиральной машине - как избавиться

Пожалуй, самый действенный способ - очистить стиральную машинку. Обычно в инструкциях к машинкам сказано, что раз в несколько недель необходимо запускать сервисную стирку.

В домашних условиях удобнее всего:

Убрать этот запах содой - четверть стакана соды перемешать с таким же количеством воды, влить раствор в отсек для стирального порошка, а в сам барабан добавить два полных стакана обычного уксуса.

четверть стакана соды перемешать с таким же количеством воды, влить раствор в отсек для стирального порошка, а в сам барабан добавить два полных стакана обычного уксуса. Засыпать в барабан лимонную кислоту - обязательно запустить режим полоскания после стирки. Это поможет избавиться от остатков средства.

- обязательно запустить режим полоскания после стирки. Это поможет избавиться от остатков средства. Добавить отбеливатель - не более 50 мл, после стирки запустить цикл еще раз, но уже без отбеливателя.

Если же и это не помогло, нужно чистить сливной насос, как описано в инструкции. Не забудьте предварительно отключить "стиралку" от сети.

Кроме того, советуем после каждой стирки открывать дверцу и отсек для добавления средств, чтобы дать им высохнуть. Обязательно протирайте уплотнитель от излишней влаги и не забывайте мыть отсек для порошка.

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