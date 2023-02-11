Мало кто из хозяек знает, что обычный уксус может стать прекрасной альтернативой дорогим средствам для стирки. О том, как его правильно использовать, и какой эффект он даст - далее в материале.

В эпоху стиральных машинок стирка давно перестала быть чем-то сложным и рутинным. Если наши мамы и бабушки когда-то вываривали белье в огромных выварках, чтобы добиться хоть какой-то белизны, то в наше время все гораздо проще и прозаичнее. А если учесть огромный выбор всевозможных средств для стирки, то кажется, что о том, как правильно стирать, мы знаем уже все.

Однако, мало кто осведомлен, что обычный уксус может стать незаменимым помощником при стирке некоторых вещей.

Раньше мы рассказывали вам о том, как отстирать белые занавески.

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Зачем добавлять уксус при стирке

Основной функционал уксуса при стирке - растворение жиров и выведение пятен. При точечном загрязнении достаточно смочить ватный тампон раствором уксуса и воды в соотношении 1:1 и оставить на 15 минут, после чего вещь можно стирать в машинке в привычном режиме.

Если говорить о том, как уксус влияет на одежду, то в данном случае уксусная кислота вступает в реакцию со щелочью. Говоря на простом языке, уксус разрушает мыльный слой, который скапливается на вашей одежде за несколько стирок. Этот слой совершенно незаметен глазу, однако он способствует тому, что вещи начинают загрязняться гораздо быстрее. Если вы заметили, что ваш наряд даже после стирки на ощупь не такой как обычно, а слегка скользкий, словно на нем появилась невидимая пленка - пора использовать уксус.

Также существует мнение, что стирка с уксусом в стиральной машине способствует удалению накипи.

Стирка с уксусом - как определить правильные пропорции

Независимо от того, предстоит вам стирка с уксусом в стиральной машине или в тазу - старайтесь не использовать чистый уксус. Во-первых, он может обесцветить ткань, а во-вторых, уксус сам по себе имеет достаточно сильный запах, убрать который потом будет сложно.

Опытные хозяйки советуют при замачивании использовать 50-70 мл уксуса на 5 литров холодной воды. Дозировка при стирке в машинке - не более 100 мл. на процесс. Однако в данном случае желательно включить режим двойного ополаскивания.

Как убрать запах при помощи уксуса

Стирка с уксусом от запаха - это не новое изобретение, к этому пришли еще наши мамы и бабушки, когда в магазинах не было такого изобилия средств для стирки, а о кондиционерах вообще никто не слышал.

Чтобы убрать неприятный запах с ткани, достаточно добавить 100 мл уксуса в стиральную машинку вместе с моющим средством.

Стирка с уксусом совершенно безопасна практически для всех типов тканей. Однако учтите, что уксус - это кислота, и избыточное его использование может испортить и стиральную машинку, и ваш гардероб.

Можно ли стирать кухонные полотенца с уксусом

Да можно, однако хозяйки расходятся во мнении относительно того, как добавлять уксус при стирке полотенец. Одни утверждают, что самый надежный способ - замочить кухонные полотенца в растворе уксуса, разведенного водой в соотношении 1:1. Другие настаивают на том, что воду можно не добавлять, а достаточно замочить полотенце в чистом уксусе на 30 минут, после чего его достаточно будет выстирать руками или при помощи машинки.

Еще один вариант стирки полотенец - замачивание их в уксусе с добавлением соды. Этот метод особенно нравится тем, кто пытается отстирать белые вещи или хочет вернуть им первозданную белизну.

Можно ли использовать уксус при стирке черных вещей

Теоретически можно, но делать это нужно очень осторожно, иначе вы рискуете испортить цвет ткани. Не стоит забывать, что уксус - это кислота. Чрезмерное его использование сделает краски на ткани менее яркими, поэтому, если вы не знаете, как стирать черные вещи с уксусом - не переборщите. Ни в коем случае не замачивайте черную вещь в чистом уксусе и не лейте уксус на пятно.

В данном случае уксус может сработать как отбеливатель, и вы просто испортите вещь. Добавьте 2-3 столовые ложки уксуса в таз с холодной водой и замочите черную вещь на час, после чего выстирайте либо руками, либо в машинке.

Уксус для дезинфекции - как это сделать правильно

Единого мнения относительно того, действительно ли уксус дезинфицирует вещи нет, и в ряде случаев медики советуют использовать для дезинфекции горячий утюг, а не уксус. Например, если речь идет о детских пеленках, педиатры советуют стирать их с детскими моющими средствами, а после высыхания обязательно гладить. Ни о каком уксусе в данном случае речь идти не может.

Но если речь идет не о пеленках или ползунках, а о менее деликатных вещах и вы не знаете, как дезинфицировать вещи уксусом, просто замочите их в растворе уксуса и холодной воды, после чего тщательно прополощите.

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