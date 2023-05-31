Рассказываем, как убрать отпечатки пальцев с глянцевой поверхности и матовой мебели.

Даже чистыми руками можно оставить отпечатки на предметах интерьера, поскольку на коже всегда есть выработанный сальными железами естественный жир. Как убрать следы от пальцев на матовой мебели и с других поверхностей в доме, читайте в материале.

Как отмыть отпечатки пальцев - самый доступный способ

Для начала хорошо протрите отпечаток влажной салфеткой, после чего сразу же насухо вытрите тканью, чтобы не оставить разводов уже от салфетки. Обратите внимание, салфетки не должны содержать увлажняющий крем - он останется на поверхности и придется удалять уже и его следы.

Второй действенный способ - использовать мыльный раствор:

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растворите в воде средство для посуды или хозяйственное мыло;

нанесите на поверхность мягкой губкой;

если есть старые пятна, нанесите на них большее количество раствора или предварительно обрызгайте из распылителя;

удалите мыльный раствор с помощью гигроскопичной салфетки для кухни - не растирайте, а пройдитесь по поверхности, условно разделив ее на полоски, после каждого прохода выполаскивая и хорошо отжимая салфетку.

протрите насухо салфеткой из микрофибры или другой сухой тканью.

Для глянцевой мебели лучше использовать специальные средства, они хорошо удаляют не только отпечатки пальцев, но и другие загрязнения. После очистки рекомендуется нанести полироль, чтобы защитить поверхность от новых загрязнений.

Можно ли смыть отпечатки пальцев водой, если нет спецсредства

Можно - для этого слегка смочите ткань, хорошо потрите отпечаток и сразу же удалите влагу с поверхности сухой тканью, растирая разводы круговыми движениями. Если разводы остаются, слегка смочите их повторно и вновь вытрите насухо. Можно использовать бумажные полотенца или туалетную бумагу, главное, вытирать только сухим. Если салфетка стала влажной, она будет множить разводы все дальше и дальше.

Если же следы никак не хотят исчезать, самым действенным методом будет все-таки распылить средство для чистки стекол или универсальное очищающее. Его также нужно быстро вытирать, иначе будут оставаться разводы уже от него.

Прекрасно справляются со следами от пальцев и спиртосодержащие спреи-антисептики или уксусный раствор.

Важно: перед обработкой рекомендуется проверить выбранный метод на небольшом участке, желательно скрытом от глаз.

Для удаления отпечатков с экрана монитора рекомендуется использовать только специальные средства. Давить на поверхность нельзя, обрабатывать аккуратно, чтобы не повредить дисплей.

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