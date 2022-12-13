Кроме популярных рецептов, как борщ и винегрет, из свеклы готовят самые разнообразные горячие и холодные блюда.

Свекла – вкусный и полезный овощ, который всегда можно купить в магазине. Какие из свеклы можно приготовить простые блюда – рассказывает УНИАН.

Считается, что этот овощ начали выращивать в Киевской Руси с X века. Именно свекла стала основным ингредиентом традиционного украинского борща, культуру приготовления которого внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Кроме популярных рецептов, как борщ и винегрет, из свеклы готовят самые разнообразные горячие и холодные блюда – супы, салаты, котлеты и фалафель, всевозможные рулеты и даже торты. Предлагаем несколько вариантов того, какие блюда можно приготовить из свеклы без особых усилий.

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Салат из свеклы с сыром фета, апельсином и зеленью

Ингредиенты:

свекла – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

сыр фета – 100 г

зелень (петрушка, руккола, салат айсберг или другая) – по вкусу

оливковое масло – 4 ст.л.

сок лимона и апельсина – по 1 ст.л.

горчицы в зернах – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

Этот простой салат – отличный вариант блюда из свеклы, запеченной в духовке. Для приготовления нужно запечь овощ в фольге до полной готовности при температуре 180-200 градусов. Время выпекания зависит от размера свеклы.

Фету и свеклу (предварительно очистив) нарезать на кубики. Апельсин очистить от шкурки, пленок и косточек и также нарезать. Зелень порезать или порвать руками.

Оливковое масло, сок цитрусовых, мед и горчицу смешать, полить салат заправкой.

Горячий свекольный суп

свекла – 150 г

картофель – 150 г

куриный бульон – 500 г

репчатый лук – 100 г

сок половины лимона

томатная паста – 1,5 ст.л.

подсолнечное масло для жарки

сметана – по вкусу

зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Горячий свекольный суп – отличный вариант того, что можно приготовить из свеклы и картошки, например, когда других ингредиентов для борща дома нет.

Для приготовления картофель необходимо очистить, нарезать кубиками и поставить вариться в бульоне на среднем огне около 15 минут. Тем временем мелко нарубленный лук отправить на сковородку с разогретым маслом, спустя минуту добавить натертую сырую свеклу. После нескольких минут обжаривания, следует добавить томатную пасту и лимонный сок. Тушите на слабом огне около 10 минут.

Обжаренные овощи добавьте к картофелю с бульоном. Добавьте соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и после варите на слабом огне до готовности всех ингредиентов. Готовый суп можно украсить зеленью, подавать со сметаной.

Карпаччо из свеклы с оригинальной заправкой

свекла – 1 шт.

имбирь – 20 г

сахар – по вкусу

сок лимона – 2 ч.л.

цедра лимона – 20 г

соевый соус – 2 ст. л.

масло оливковое – 1 ст. л.

кинза, мята – по вкусу

Закуска карпаччо – отличный вариант простого и эффектного блюда из вареной свеклы. Овощ нужно отварить, по желанию, не до полной готовности – чтобы не был сырым, но и приятно похрустывал. Готовую свеклу нужно остудить, нарезать на тонкие кольца и выложить на тарелку в один ряд. Для заправки смешать тертый имбирь, сахар, цедру и сок лимона, соевый соус и масло. По желанию украсьте кинзой и мятой.

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