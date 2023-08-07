Погода в Украине сейчас не особенно приветлива - во многих регионах страны столбик термометра показывает до 40 градусов жары. Чувствовать себя комфортно не получается нигде - ни дома, ни на работе, ни на улице. УНИАН подскажет лайфхаки, как спастись от жары и перенести ее легче.
Как спастись от жары на работе и дома
Есть несколько простых способов, как спастись от жары в помещении, даже если вы находитесь в офисе. Эти советы помогут вам не умирать от духоты и дольше оставаться продуктивными:
- надевайте влажную одежду - перед выходом из дома пшикайте на себя из пульверизатора, наполненного водой, влага будет испаряться, охлаждая тело;
- опускайте руки в холодную воду - как только организм почувствует прохладу, общая температура тела снизится;
- ставьте у окна вентилятор - он будет "затягивать" с улицы прохладный воздух вместо того, чтобы создавать циркуляцию теплых масс в помещении;
- надевайте свободную одежду - так делают бедуины в пустыне (пространство между вещами создает циркуляцию воздуха, из-за чего пот испаряется быстрее).
Также есть уникальный метод, как помочь организму справиться с жарой через питание - употреблять пищу, приправленную карри. Острая пища стимулирует потоотделение, что, в свою очередь, ускоряет избавление от лишнего тепла. Ваша задача - потерять много влаги, а это способствует снижению температуры тела.
Что нельзя делать при сильной жаре, чтобы не стало хуже
Кроме советов о том, как можно охладить себя в жару, расскажем, чего не должно быть в вашей жизни, когда на улице адский зной:
- ламп накаливания - они излучают дополнительное тепло;
- одежды из плотных тканей - препятствует хорошей циркуляции воздуха;
- электроприборов с функцией нагрева - духовка, компьютер, ноутбук и другие подобные устройства тоже повышают температуру воздуха;
- жирной и тяжелой пищи - она замедляет процесс пищеварения, организм тратит больше сил на переваривание.
Если вы не знаете, что делать, если очень жарко и душно, не игнорируйте наличие увлажнителей воздуха. Это может быть специальное устройство или самодельный агрегат. Также вы можете развешивать мокрое постиранное белье прямо в комнате - это повысит влажность, облегчит дыхание и сон.