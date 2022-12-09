Как быстро очистить ручки плиты от старого жира, если под рукой только сода и лимон - читайте в материале УНИАН.

Возможно, на этой планете и есть люди, которые любят чистить плиту, но мы таких не знаем. У обладателей варочных поверхностей с сенсорной панелью дела обстоят лучше - такую плиту достаточно аккуратно вытереть. Но когда речь заходит о чистке традиционных газовых или электрических плит - с конфорками, решетками и поворотными ручками, то у домохозяек сразу портится настроение. Однако повода для расстройства нет: УНИАН предлагает 7 легких и быстрых способов, как очистить ручки у плиты народными средствами.

Ранее мы рассказывали о том, как удалить нагар с решетки газовой плиты, как будто его там не было.

Как снять ручки газовой плиты и почистить их

Чтобы снять ручки у газовой или электрической плиты, сначала нужно определить, съемные они или нет. Это может быть указано в инструкции к газовой плите. Если инструкции нет, просто попробуйте слегка потянуть на себя ручки - съемные снимаются без особых усилий.

Видео дня

Как очистить ручки плиты, если они съемные

Поместите снятые ручки от плиты в раствор очень горячей воды и соды (из расчета 2-3 ст. л. соды на 0,5 л воды) и оставьте на 15-20 минут. Затем помойте их с помощью старой зубной щетки.

Как очистить ручки у плиты, если они несъемные - 7 способов

Хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло содержит щелочь, поэтому его используют не только для стирки, но и для удаления любых загрязнений с различных поверхностей.

Чтобы почистить ручки плиты, натрите 1/4 часть бруска хозяйственного мыла на мелкой терке, залейте 0,5 стакана кипятка, хорошо размешайте. Смочите в мыльном растворе губку и с ее помощью вытрите грязь и жир. После протрите влажной, а затем сухой тканью.

Содой и перекисью

Быстро очистить ручки у плиты можно, смешав 2 ч. л. соды и небольшое количество 3%-ной перекиси водорода - должна получиться консистенция густой кашицы. Нанесите эту массу с помощью зубной щетки на ручки, а через 5-7 минут осторожно очистите этой же щеткой и протрите влажной тканью.

Салициловой кислотой

1%-ная салициловая кислота тоже весьма эффективна. Смочите в препарате ватный диск или ватную палочку и почистите поворотные ручки. После протрите сухой тряпкой.

Влажными салфетками

Влажные салфетки с содержанием спирта помогут отмыть ручки плиты, если они не сильно грязные. Протрите влажными салфетками ручки и панель вокруг.

Нашатырно-анисовыми каплями

Нанесите на ватный диск или ватную палочку нашатырно-анисовые капли (их можно купить в аптеке) и почистите ручки плиты. Если плита очень грязная, оставьте капли на несколько минут, а затем потрите.

Совет: у капель интенсивный аромат, поэтому лучше приоткрыть окно.

"Болтушкой"

Спирт, глицерин, аммиак и воду смешайте в равных пропорциях (например, по 1 ч. л. каждого). Смочите старую зубную щетку в полученной смеси и натрите ею ручки плиты. Оставьте на 5 минут и снова потрите зубной щеткой, чтобы снять накопившиеся грязь и жир. Затем протрите влажной тряпкой.

Лимонным соком

В свежем соке лимона есть много кислоты, которая может растворять жиры.

Выжмите из лимона сок, смочите в нем старую зубную щетку и обработайте соком загрязненные ручки и поверхность вокруг. Если налет не отстает - подключите соду: обмакните в нее щетку и снова протрите. Чередуйте сок лимона и соду, пока не удалите все грязь. После протрите влажной, а затем сухой тканью.

Совет: если ручки плиты не сильно грязные, их можно обработать раствором лимонной кислоты (2 ч. л. на 1 стакан воды). Оставьте раствор на полчаса, а после смойте.

Вас также могут заинтересовать новости: