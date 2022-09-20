Рассказываем, как отмыть застарелый жир с решетки плиты, как будто его там и не было.

Во время приготовления пищи ее частички падают на решетки плиты, образуя слой грязи. Если сразу ее не отмыть, то жир и нагар могут копиться месяцами, а вычистить их потом непросто. УНИАН доказывает, что нет ничего невозможного и говорит о том, как очистить чугунную решетку газовой плиты.

Ранее мы говорили о том, как очистить плиту от старого жира и нагара.

Как очистить решетку от плиты нашатырным спиртом в пакете

Один из самых популярных способов мытья чугунных решеток - использование аммиака. Вам нужно положить решетку на ровную поверхность, сверху выстелить пакет, в пульверизатор налить нашатырь. Затем обработать всю поверхность решетки, развернуть пакет так, чтобы обработанная часть решетки оказалась снизу, снова попшикать аммиаком. Так делать, пока вся решетка не будет обработана, завернуть ее в пакет и оставить на несколько часов.

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По истечении указанного времени достать решетки из пакета, проветрить 10-15 минут, а затем промыть губкой, смоченной в теплой воде. Дополнительно можно воспользоваться сухим чистящим средством, чтобы убрать грязь из труднодоступных мест решеток.

Как очистить чугунную решетку газовой плиты - варианты

Существует еще несколько проверенных методов, которые смело можно использовать, если вам нужно тщательно отмыть решетки:

сода - смешать соду и воду так, чтобы в итоге получилась кашица, распределить по решетке газовой плиты. Оставить на 1-2 часа, затем потереть губкой и смыть водой;

- смешать соду и воду так, чтобы в итоге получилась кашица, распределить по решетке газовой плиты. Оставить на 1-2 часа, затем потереть губкой и смыть водой; уксус - выложить решетки в ванну, щедро залить уксусом, оставить на 1-2 часа, потереть жесткой щеткой и промыть водой;

- выложить решетки в ванну, щедро залить уксусом, оставить на 1-2 часа, потереть жесткой щеткой и промыть водой; горчичный порошок - смешать порошок с водой в пропорции 2:1, распределить по решетке, оставить на 1-2 часа и промыть;

- смешать порошок с водой в пропорции 2:1, распределить по решетке, оставить на 1-2 часа и промыть; хозяйственное мыло - натереть брусок мыла на терке, растворить в двух литрах воды, оставить решетки в растворе на сутки, затем потереть губкой и промыть водой.

Еще один способ, который мало учитывается, но является таким же эффективным, как и все предыдущие - прокаливание. Суть его в том, что решетки с налипшим жиром нужно долго держать над открытым огнем, тогда вся грязь отвалится сама. Ту, что не отвалится, можно подтолкнуть, потерев металлическим скребком.

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