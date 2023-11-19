Если вы не знаете, как резать лук на суп, то можете на этот достаточно простой процесс потратить уйму времени. Пора менять ситуацию.

Неопытные хозяева и хозяйки часто забывают, как правильно резать лук в разные блюда полукольцами, кольцами и кубиком. Есть несколько кулинарных секретов, которые помогут превратить в легкую "игру" нарезку этого овоща.

Шеф-повара поделились несколькими кулинарными секретами - если их использовать во время готовки, то можно серьезно облегчить себе работу. Дьявол кроется в деталях - именно мелкие изменения в технике нарезки все кардинально меняют. Давайте разбираться.

Как резать лук полукольцами

Разрежьте луковицу пополам, отрежьте часть основания и хвостик. Потом режьте лук, начиная с хвоста. Самое главное - согните пальцы так, чтобы они стояли на луковице перпендикулярно к поверхности - таким образом вы сможете быстро резать овощ, и вероятность получения пореза сведется к нулю.

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Вот как резать лук в плов - только не делайте полукольца слишком тонкими. Не забывайте, что в этом блюде овощи должны чувствоваться, поэтому все режут достаточно крупно. Некоторые хозяйки и для зажарки лук нарезают именно полукольцами, а не кубиками.

Как резать лук кубиком

Разрежьте луковицу пополам, отрежьте лишнее с той стороны, где были корешки, и уберите хвостик. Со стороны нижней части овоща к верхней сделайте надрезы (ширина зависит от того, насколько мелкие вам нужны кубики). Главное - не доходите ножом приблизительно 5-6 миллиметров до края корневой части. Вот в чем заключается секрет того, как резать лук мелко и без проблем, - при такой технике луковица не будет распадаться, вы избежите нервотрепки и сможете получить такие кубики, какие вам необходимы.

Если надрезы сделаны вдоль правильно - вы сможете спокойно разрезать лук поперек столько раз, сколько вам нужно. Чем больше будет надрезов вдоль и поперек - тем мельче получится ваша нарезка.

Вот как резать лук на зажарку мелко, чтобы получился, например, отличный суп. Хотя и в некоторые популярные салаты, например, винегрет и оливье, лук режут таким же способом. Самое главное - не забывайте правильно держать пальцы и вовремя отодвигать их от лезвия ножа.

Отличный лук кольцами - как резать овощ профессионально

С одной стороны очищенной луковицы отрежьте небольшой кусок так, чтобы вы могли удобно уложить овощ на поверхность для нарезки. Отрежьте лишние части спереди и сзади и именно с задней части нарезайте лук кольцами.

Теперь вы знаете, как правильно резать лук для жарки, например, на мангале - именно таким образом этот овощ режут на шашлык.

Ранее УНИАН объяснил, как нарезать лук без слез.

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