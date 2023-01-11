Чистим лук без слез и жжения в глазах с помощью нескольких хитростей.

Лук - очень популярный в украинской кухне продукт, без которого не обходится ни одно блюдо. Но процесс его чистки и нарезания приносит страдания многим кулинарам. Всё дело в том, что лук содержит слезоточивое вещество лакриматор. Чтобы не плакать при нарезке овоща, используют несколько хитростей.

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Холодная вода

Вода - самый простой и дешевый способ избавиться от слезоточивых свойств лука, поскольку она растворяет лакриматор. Нарежьте луковицу на несколько крупных частей и положите в миску с холодной водой. А при нарезке овоща периодически смачивайте нож в холодной воде. Вы заметите, что так нарезать лук гораздо проще.

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Кипяток

Противоположный, но не менее эффективный метод - положить лук на несколько минут в кипяток. Также лук можно нарезать рядом с кипящей водой - её пар рассеивает слезоточивые вещества лука.

Уксус

Смажьте уксусом разделочную доску, на которой нарезаете лук. Уксус нейтрализует пары лука, которые и вызывают слезы.

Соль

Помимо уксуса, доску также можно посыпать крупной солью. Соль впитает луковый сок и он не навредит глазам.

Наберите воды в рот

Этот забавный совет действительно помогает многим поварам. Просто наберите воды в рот, пока не закончите нарезать лук.

Петрушка или жвачка

Ещё один забавный метод, который действительно помогает легче нарезать лук. При нарезке лука жуйте жвачку или веточку петрушки, и овощ перестанет жечь глаза.

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