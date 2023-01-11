Лук - очень популярный в украинской кухне продукт, без которого не обходится ни одно блюдо. Но процесс его чистки и нарезания приносит страдания многим кулинарам. Всё дело в том, что лук содержит слезоточивое вещество лакриматор. Чтобы не плакать при нарезке овоща, используют несколько хитростей.
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Холодная вода
Вода - самый простой и дешевый способ избавиться от слезоточивых свойств лука, поскольку она растворяет лакриматор. Нарежьте луковицу на несколько крупных частей и положите в миску с холодной водой. А при нарезке овоща периодически смачивайте нож в холодной воде. Вы заметите, что так нарезать лук гораздо проще.
Кипяток
Противоположный, но не менее эффективный метод - положить лук на несколько минут в кипяток. Также лук можно нарезать рядом с кипящей водой - её пар рассеивает слезоточивые вещества лука.
Уксус
Смажьте уксусом разделочную доску, на которой нарезаете лук. Уксус нейтрализует пары лука, которые и вызывают слезы.
Соль
Помимо уксуса, доску также можно посыпать крупной солью. Соль впитает луковый сок и он не навредит глазам.
Наберите воды в рот
Этот забавный совет действительно помогает многим поварам. Просто наберите воды в рот, пока не закончите нарезать лук.
Петрушка или жвачка
Ещё один забавный метод, который действительно помогает легче нарезать лук. При нарезке лука жуйте жвачку или веточку петрушки, и овощ перестанет жечь глаза.