Где лучше сушить одежду в квартире, особенно, если нет отопления - узнайте в материале УНИАН.

Осенью мокрая одежда, вывешенная на балкон, отсыревает и плохо высыхает. Зимой еще хуже - превращается в ледышку. Это не может нравиться - вместо сухих и приятных вещей мы получаем замерзший кусок ткани и думаем, как и где его высушить. УНИАН выяснил, как высушить белье в холодной квартире быстро и эффективно.

Ранее мы говорили о том, что делать, если белье сбивается в пододеяльник.

Можно ли сушить белье в квартире - аргументы

Основное правило, которым нужно руководствоваться, если вам нужно высушить белье в холодную пору - не развешивать одежду в жилом помещении. То есть, для сушки белья должна быть выделена отдельная комната и явно не та, где вы спите.

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В этом и заключается ответ на вопрос о том, почему нельзя сушить белье в комнате для сна - из-за большого количества мокрых вещей уровень влаги в воздухе повышается. Он становится "тяжелым", вам будет труднее дышать, а также влажное белье "поднимет" абсолютно всю пыль, которая есть в помещении. Также сушка белья в комнате приведет к возникновению плесени, поэтому лучше всего поставить сушилку на кухне, в коридоре или другом помещении.

Где запрещается сушить белье - самый неудачный вариант

На батареях сушить одежду нельзя - это первое, что нужно запомнить. Маленькие и компактные элементы гардероба, например, нижнее белье или носки - их допустимо оставить на радиаторе. А вот постельное, полотенца и другие вещи лучше туда не класть. Дело в том, что батарея, нагревая одежду, ускоряет испарение воды и провоцирует образование большого количества влаги в воздухе. К тому же, если вы будете сушить вещи на батарее, то все свое тепло она отдаст им, так как доступ тепла к холодному пространству будет перекрыт.

Как сушить белье в ванной - лайфхаки

Оставить мокрую одежду в ванной комнате - плохая идея, так как уровень влаги там будет неприлично высоким. Помещение, где вы принимаете душ, и так постоянно находится "в воде", а вы создадите дополнительную порцию влаги, развесив там мокрые вещи. Если уж очень хочется высушить одежду именно так - развешивайте ее на полотенцесушителе, обязательно при этом оставляя двери ванной комнаты открытыми.

Любой другой вариант, будь то батареи или обычные бельевые веревки, натянутые вдоль стен, нам не подходит.

Как сушить белье в квартире, если нет балкона - рекомендации

Существует несколько основных правил, которые лучше учитывать, чтобы и белье высушить, и себе не навредить:

усиливайте режим отжима на стиральной машине - менее влажное белье быстрее сушится;

развешивайте одежду на сушилке в нежилой комнате;

открывайте окна, чтобы проветрить помещение и не создавать перенасыщение влагой;

расправляйте белье максимально - в складках может оставаться лишняя вода.

Когда на улице будет минусовая температура, актуальным будет вопрос о том, как сушить белье зимой и стоит ли позволять ему замерзать. На самом деле, мороз даже полезен для ткани - он "убивает" бактерий и грибков. Поэтому, если вам не нужно сухое белье срочно - смело вывешивайте его на улицу. Когда белье замерзнет, не ломайте его и не складывайте прежде, чем оно оттает, иначе повредите структуру ткани.

Полезный лайфхак: если вы хотите, чтобы белье на морозе не замерзало, добавьте во время стирки немного соли в отсек стиральной машинки.

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