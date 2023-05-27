Рассказываем, как тщательно промыть клубнику, чтобы не попасть в больницу.

Немытую клубнику есть нельзя - даже если она из вашего сада. Ягода может быть заражена паразитами, например, глистами, кишечной палочкой, с остатками пестицидов. Как мыть клубнику и в чем, чтобы обезопасить себя и детей - рассказываем в материале.

Как мыть клубнику перед употреблением - 3 основные правила

Не пренебрегайте основными правилами мытья ягоды:

мойте клубнику только под проточной водой - простое ополаскивание в миске не очищает ягоды;

держать под струей воды клубнику нужно до тех пор, пока она не станет чистой - это может быть и 15 секунд, и минута, в зависимости от количества ягод;

если клубника очень грязная - замочите ее в воде на несколько минут, вся грязь и песок осядут на дно, а после ягоду нужно снова промыть под проточной водой.

Используйте для мытья клубники соль, соду или уксус - вреда от них не будет, а польза очевидна.

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Зачем мыть клубнику с солью

Вероятно, каждый знает, что в соленой воде замачивают черешню, чтобы избавиться от червячков. С клубникой ситуация та же: ягоду нужно замочить в соленой воде, чтобы избавиться от крошечных жучков - личинок плодовых мух, которых сверху на клубнике не видно.

Растворите 1 ч. л. соли в 1 стакане теплой воды, дайте остыть и замочите в этом растворе клубнику на 5 минут. После помойте ягоды под проточной водой.

Как мыть клубнику содой

Можно ли мыть клубнику содой? Можно - обычная пищевая сода помогает не только удалить грязь, но и следы пестицидов. Для этого клубнику нужно замочить в содовом растворе.

Растворите 1 ч. л. пищевой соды в 1 л воды и замочите ягоды на 5 минут. После нужно хорошо ополоснуть клубнику под проточной водой.

Как помыть клубнику с уксусом

Уксус, как и сода, помогает смыть грязь, бактерии и остатки пестицидов. Но использовать для этого нужно не обычный столовый уксус, а яблочный - 6%- ный.

Смешайте 1 часть уксуса и 3 части воды и замочите в растворе клубнику на 5 минут. Тщательно ополосните ягоды после этого.

Ранее мы рассказывали, как купить клубнику и не отравиться.

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