УНИАН расскажет основные правила и тонкости стирки вручную, чтобы вы не тратили уйму времени и сил на это занятие.

В современном мире, где на помощь хозяйкам приходят навороченные стиральные машины, которые сами стирают, полощут и даже отжимают белье, все равно остается потребность в ручной стирке. Ведь не бросишь в машинку тонкое ажурное белье или дорогую шифоновую блузу. А еще есть загрязнения, с которыми стиральная машина просто не справится. Итак, давайте по порядку.

Для ручной стирки вам понадобятся:

пластиковый тазик, желательно со стиральной доской (это такая волнистая штука, о которую трут сильно загрязненные вещи. Она может продаваться отдельно или быть частью самого таза). Кстати, таз лучше использовать именно пластиковый, т.к. металлические могут повредить ванную, да и шума они доставляют немало;

стиральный порошок или специальное жидкое средство для ручной стирки;

мыло для стирки;

пятновыводитель.

Итак, ты обзавелась тазом, порошком и желанием постирать любимые трусы. Что дальше? Сортируй! Да-да, современным хозяйкам приходится сортировать не только мусор, но и белье. Это важно. Очень. Потому что, если ты постираешь вместе белое и, например, красное, то сам Господь Бог потом не сможет тебе помочь. Белые вещи, скорее всего, приобретут такие оттенки розового, что их названия еще не придумали. Поэтому вещи крайне важно сортировать по цвету! Светлое, темное, цветное - все стирай отдельно.

Мало того, новую вещь, которая еще ни раз не стиралась, тоже следует стирать отдельно. Вдруг она линяет и дает цвет желтовато-коричневого баклажана?

Но и это не все! Не нужно стирать вместе "лохматые" вещи и вещи из гладкой ткани. Дело в том, что ворса со свитера с легкостью "подружится" с твоей черной блузой, и потом даже самое активное полоскание может не помочь.

Как постирать вещи вручную?

Для удаления сложных пятен вещь необходимо намочить и намылить загрязненное место мылом для стирки или использовать пятновыводитель по инструкции (обычно он наносится на сухую ткань). Подождав минут 10-15 можно приступать к следующему этапу.

Замачивание. Не пренебрегайте этим этапом стирки, он значительно облегчит саму стирку и улучшит результат. Растворите в тазу небольшое количество порошка или жидкого средства для стирки согласно инструкции. Важно! Порошок необходимо растворить в воде полностью, потому что оставшиеся нерастворенные крупинки с концентратом действующего вещества могут оставить следы на ткани. Обычно вещи замачивают на время от получаса до двух часов.

После замачивания приступаем непосредственно к стирке. Если пятно отошло, то вещь можно постирать в той же воде, в которой она и замачивалась. Если нет, то рекомендуется сменить воду, разбавить в ней уже большее количество порошка (согласно инструкции) и выстирать вручную, уделяя особое внимание загрязненным местам: воротники рубашек, подмышки, пятна. Тут, кстати, самое время воспользоваться доской для стирки. Просто потри об нее мокрую и намыленную вещь, но не переусердствуй. Не нужно тереть до брызг, дыр на одежде и пота на лбу.

Важно отметить, что замачивать и стирать вещи следует в теплой или прохладной воде (температура стирки также обычно указывается на ярлыке одежды). Делать это стоит не только ради того, чтобы не повредить ткань, но и чтобы не навредить чувствительной коже рук. Кстати, если вы собираете много и часто стирать руками, то делать это можно в перчатках - так ваши ручки будут в безопасности.

Когда вещь выстирана, ее в обязательном порядке следует хорошо выполоскать. Для этого лучше использоваться холодную или чуть теплую воду - так процесс пойдет быстрее. Полощите вещи несколько раз до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Вещи, которые требуют ручной стирки, также нуждаются и в бережном отжимании. Не нужно скручивать и растягивать вещи так, будто вы их хотите разорвать. Достаточно легкого отжима такими "жмакающими" движениями. Некоторые же вещи, например вязаные свитера, вообще отжимать противопоказано. Их необходимо положить в раковину или расстелить на специально сетке, чтобы вода просто стекла с них - иначе они просто растянутся и потеряют форму.

Итак, основные этапы ручной стирки:

Сортируй;

Застирывай;

Замачивай;

Стирай;

Полощи;

Нежно отжимай.

Можно ли стирать вещи для ручной стирки в машинке?

Конечно, нет ничего проще, чем закинуть грязную одежду в машинку, нажать пару кнопок и забыть о стирке на час-другой, окунувшись с головой в события любимого сериала. Но все же. Можно ли стирать вещи для ручной стирки в машинке? Этот вопрос волнует многих хозяек. Но ответить на него можете только вы сами. Конечно же вещи для ручной стирки можно выстирать в машинке, но только в деликатном режиме и без отжима. Но 100% гарантии, что вещь останется в хорошем состоянии нет. Все-таки деликатные вещи, например, ажурное нижнее белье, лучше стирать руками.

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