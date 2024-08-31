Читайте на УНИАН, как правильно стирать одеяло в стиральной машинке.

Гигиена - очень важный аспект в жизни человека. Постельное белье стирают несколько раз в месяц, однако одеяла не удостаиваются такого же внимания, ввиду своего размера и веса. Учитывая большое количество разновидностей этого изделия, стоит разобраться как стирать одеяло в машинке и можно ли это делать.

Как постирать одеяло в стиральной машине

Чтобы понять, можно ли стирать одеяло в стиральной машине, для начала ознакомьтесь с информацией на ярлыке изделия, где указываются все правила ухода за ним.

В целом общий алгоритм действий того, как постирать одеяло, можно свести к этим правилам:

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не используйте горячую воду;

выбирайте подходящие моющие средств.

используйте пятновыводитель, если есть сильно загрязнение;

встряхните одеяло, чтобы оно лучше сушилось.

Однако в зависимости от наполнителя и типа изделия рекомендации могут дополнять и изменяться.

Как стирать синтепоновое одеяло

Для начала, подготовьте машину для стирки - выберите режим деликатной или ручной стирки. Вода не должна быть горячей, чтобы не пострадал наполнитель.

Для этого типа одеяла лучше использовать мягкие моющие средства, чтобы сохранить его форму и объем. Также требуется деликатный отжим, чтобы не повредить волокна.

Сушите одеяло правильно: на воздухе, расположив его на ровной поверхности. Избегайте прямых солнечных лучей, чтобы не выцветал цвет и не повредился материал.

Как стирать шерстяное одеяло

В случае с этим изделием проследите, чтоб температура была до 30 градусов. Запомните пошаговую инструкцию, как стирать одеяло такого типа:

используйте специальные моющие средства для этого типа ткани, чтобы избежать повреждения волокон.

не используйте отбеливатели;

аккуратно, но не сильно, отожмите лишнюю воду, скручивать его нельзя;

сушить нужно разложив на ровной поверхности;

чтобы не было усадки шерсти, не раскладывайте одеяло на солнце, помещение должно хорошо проветриваться.

Также отдельно рассмотрим, как стирать одеяло из овечьей шерсти, которая может требовать более деликатного и особенного отношения. Обязательно убедитесь, что его можно совать в машинку, ведь там может быть указано "только химчистка". Если же этого нет, то можно приступать к делу.

Во-первых, для овечьей шерсти необходим деликатный режим и холодная вода. Используйте деликатное моющее средство без отбеливателя. При стирке важно не перегружать машинку - там должно быть достаточно места, чтобы одеяло равномерно промывалось.

Избегайте сушки на солнце: овечья шерсть не терпит высоких температур. Лучше всего положить изделие на горизонтальную поверхность для естественного высыхания.

Как стирать пуховое одеяло

Обычно их можно стирать в стиральной машине, но лучше всегда уточнять детали на этикетке. Убедитесь, что выбранное вами средство совместимо с пуховым наполнителем.

Стирать пуховое одеяло лучше в деликатном режиме и прохладной воде. По возможности периодически останавливайте машину и разглаживайте одеяло руками, чтобы предотвратить скопление пуха в одном месте или же используйте специальные "мячики" для стирки таких изделий. Отжим должен быть самым щадящим, чтобы не повредить пух.

Во время сушки переворачивайте одеяло и распускайте пух руками, чтобы избежать склеивания. Прежде чем вернуть его на кровать или спрятать в шкаф убедитесь, что одеяло полностью высохло, чтобы избежать неприятных запахов.

Как стирать большое одеяло

Если одеяло не помещается в стиральную машину, то есть и другие способы его очистить:

ручная стирка в ванной;

химчистка;

пароочиститель.

Если все же машинка подходит, то важно помнить, на каком режиме стирать одеяло. Наилучший выбор - это использовать режим "деликатная стирка". Он обеспечивает более мягкое и бережное отношение к ткани одеяла, что помогает избежать его деформации или повреждения. Также важно следовать инструкциям на этикетке одеяла относительно температуры воды и использования специальных моющих средств.

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