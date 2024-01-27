Рассказываем, как сделать так, чтобы вайбер занимал меньше места.

Viber (Вайбер) - удобный и популярный мессенджер, которым пользуются многие украинцы. Однако некоторые жалуются, что он сильно "забивает" память телефона, из-за чего приходится удалять фотографии и даже чаты. УНИАН выяснил, как почистить кэш в вайбере и освободить место.

Как освободить память устройства в вайбере - общие рекомендации

Для того чтобы Viber работал корректно, не забывайте постоянно обновлять приложение и удалять ненужные медиафайлы - это позволит сохранить оптимальную скорость и вайбера, и самого смартфона. Вполне вероятно, что новая версия вайбер уже имеет встроенные функции, позволяющие решить проблему с производительностью и памятью, и вам не придется чистить кэш вручную.

Как очистить кэш в вайбере на айфоне и андроиде

Кэш приложения - это временные файлы, которые Viber сохраняет на устройстве, чтобы само приложение быстрее работало. Однако именно они могут "тормозить" функционал телефона, поэтому важно знать, как в вайбере очистить кэш.

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Инструкция для владельцев айфона:

зайти в раздел "Настройки" в самом iPhone;

прокрутить вниз, пока не увидите приложение Viber;

нажать на него;

внутри дополнительных настроек приложения выбрать "Память и данные";

нажать кнопку "Очистка кэша" и подождите.

Инструкция, как в вайбере очистить кэш на смартфоне андроид:

открыть приложение Viber;

нажать на иконку меню в левом верхнем углу;

зайти в "Настройки", нажать на пункт "Хранилище данных и кэш";

удалить всё, что вам не нужно.

Это действие поможет вам избавиться от лишних данных, но никак не повлияет на контакты и сообщения - всё останется в смартфоне. Для того чтобы не потерять фото, желательно загрузить их на телефон перед очисткой.

Еще один полезный лайфхак, как очистить память в вайбере, но сохранить переписку - перед тем как запускать очистку кэша, создайте резервное копирование сообщений. Зайдите в меню настроек, выберите пункт "Сообщения и звонки", а затем "Резервное копирование сообщений". Дальше нужно следовать инструкции на экране телефона. В итоге вы получите все переписки в виде файла, который можно сохранить на компьютере.

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