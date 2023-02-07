Как помыть дверцу духовки между стеклами и быстро избавиться от жира и нагара - узнайте в материале УНИАН.

Духовка считается одним из самых грязных мест на кухне - все потому, что при регулярном ее использовании дверца и стекло покрываются слоем грязи. Жирные следы, нагар и даже пыль - все это остается внутри и снаружи. УНИАН расскажет, как отмыть дверцу духовки быстро и просто.

Ранее мы говорили о том, как отчистить плиту за 15 минут.

Как очистить стекло в духовке внутри содой - проверенный метод

Для того, чтобы быстро вернуть дверце духовки приемлемый вид, можно приготовить пасту из соды. Вам потребуются:

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6 ст.л пищевой соды;

2 ст.л теплой воды.

Смешайте эти ингредиенты до состояния густой кашицы и нанесите ее на стекло духовки с внутренней и внешней стороны. Оставьте на 15 минут, а потом тщательно потрите стекло жесткой стороной губки. Металлические скребки использовать тоже можно, но осторожно - чтобы они не поцарапали стекло. Финальный этап - протереть дверцу духовки губкой, смоченной в теплой воде, удаляя остатки средства, и насухо вытереть тряпкой. Можете дополнительно воспользоваться моющим для стекол - тогда дверца будет блестеть.

Как очистить стекло духовки от нагара и старых пятен

Если вы заметили, что просто так грязь не очищается, и нужна "тяжелая артиллерия", УНИАН рекомендует следующий метод:

нагреть духовку до 40–50 °C;

распылить на стекло моющее средство или раствор из уксуса и воды (на 2 части уксуса 1 часть воды).

Далее вам нужно оставить духовку на 5 минут, а потом тщательно губкой потереть стекло, чтобы "снять" всю грязь. В конце достаточно будет смыть остатки средства теплой водой и вытереть дверцу духовки насухо.

Помните о том, что проблему легче предупредить, чем решить, поэтому ухаживайте за духовкой регулярно. После каждого использования мойте дверцу и стекло, особое внимание уделяя пятнам от жира или прилипшим кусочкам еды. Если такой ритуал войдет в календарь ежедневной уборки, то такой проблемы, как старые пятна на дверце духовки, у вас не будет.

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