На прилавках магазинов можно встретить не только качественный сыр, но и продукты из пальмового масла.

Натуральный вкусный сыр - роскошь, которую не так просто найти среди десятков подделок. В их составе минимум пользы и максимум заменителей - употреблять такой продукт не только бессмысленно, но и даже опасно. УНИАН выяснил, как отличить натуральный твердый сыр от сырного продукта и не заплатить за "пустышку".

Ранее мы говорили о том, как проверить сливочное масло на натуральность.

Как узнать сыр хорошего качества - главные признаки

Во-первых, вы должны понимать, что хороший сыр не может стоить дешево. Эксперты говорят, что для производства 1 кг сыра требуется 11 л молока, а это уже "влетит в копеечку". Если вы видите перед собой продукт с низкой ценой, значит, молоко в нем заменили пальмовым маслом - оно в разы дешевле.

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Во-вторых, обязательно смотрите на состав, в нем не должно быть:

сои;

пальмового (или любого другого) масла;

сухого молока;

стабилизаторов и консервантов;

любых пищевых добавок.

Настоящий сыр готовят из трех ингредиентов - молока, закваски и сычужных ферментов. Ничего другого совестливые производители в сыр не добавляют. Любые дополнительные продукты уже превращают сыр в сырный продукт.

В-третьих, есть беспроигрышный вариант, как понять что сыр без пальмового масла. Попробуйте его на вкус - качественный сыр будет радовать вас послевкусием не дольше 5-7 минут. Шлейф сырного продукта, в свою очередь, вы будете чувствовать намного дольше из-за ароматизаторов и пищевых добавок. К тому же, пальмовое масло в составе такой подделки заставит вас испытать жажду и чувство сухости во рту.

В-четвертых, вы можете надавить на кусок сыра пальцем. Если на продукте выступят капли жидкости и останется вмятина, значит, в составе сыра есть растительные масла и другие добавки.

Как проверить сыр зажигалкой - метод для смелых

Существует мнение, что натуральный сыр можно проверить, если подвергнуть его воздействию высокой температуры. Например, вы можете отрезать кусочек сыра и поднести его под пламя зажигалки. Хороший, качественный продукт расплавится моментально, а запах будет, как у пригоревшего молока.

Как проверить сыр йодом в домашних условиях

Уверены, у каждого из вас дома найдется бутылочка йода. Его вполне можно использовать для того, чтобы запомнить самому и рассказать другим, как проверить сыр на пальмовое масло. Процедура простая - капните пару капель йода на кусок сыра. Если он посинеет, значит, внутри есть крахмал, а это уже подтверждение ненатурального состава.

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